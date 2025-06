Zrobił sobie zdjęcie z Nawrockim. "Jest skazą na 106-letniej historii"

Korzeniowski jest człowiekiem orkiestrą, bo poza pełnieniem powyższych funkcji, regularnie udziela się też w mediach jako ekspert od olimpizmu oraz lekkoatletyki, promuje chód sportowy i zdarzyło mu się nawet być trenerem kadry narodowej w tej konkurencji lekkoatletycznej. W przypadku ostatniego: wybitny lekkoatleta nie zbierał pozytywnych recenzji i przez krótki czas znajdował się w konflikcie z Dawidem Tomalą, mistrzem olimpijskim z Tokio.

Robert Korzeniowski o Radosławie Piesiewiczu. Nawiązał do Nawrockiego

W marcu mówiło się, że Korzeniowski stoi na czele opozycji do Radosława Piesiewicza w PKOl, od którego część środowiska wymaga podania się do dymisji. Prezes tej organizacji jest bowiem oskarżony m.in. o oszustwa finansowe. W ostatnim czasie Piesiewicz odniósł jednak znaczący "sukces". W czerwcu miało miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podczas którego delegaci przyjęli (i to przy sporej przewadze głosów) raport finansowy PKOl za 2024 rok.

Pozycja Piesiewicza wciąż nie jest jednak idealna. Korzeniowski w rozmowie z WP SportoweFakty odpowiedział na pytanie, kiedy ten przestanie pełnić funkcję prezesa PKOl. - Komitet olimpijski jest instytucją, której działalność opiera się na przepisach. Nawet gdy mamy osobę, której postawa budzi wątpliwości, a wedle Krajowej Administracji Skarbowej działania Piesiewicza zasługują na złożenie doniesienia do prokuratury, to kolejny ruch powinien należeć do władz Komitetu. A więc to zależy od determinacji i decyzji członków PKOl-u - stwierdził czterokrotny mistrz olimpijski.

Korzeniowski został też zapytany, czy wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich umocniła pozycję mającego mocne notowania w PiS Piesiewicza: - Niektórzy tak uważają, a wspólne zdjęcie Piesiewicza z prezydentem-elektem Karolem Nawrockim zrobione na Zamku Królewskim ma onieśmielić - ocenił 57-latek.

Po chwili czterokrotny mistrz olimpijski nie pozostawił jednak wątpliwości, co myśli o postaci aktualnego prezesa Komitetu: - Wyniki wyborów nie zmieniły jednak tego, że państwo wciąż działa na zasadach prawa, a kontrole są w toku. Wszelkie niegodziwości, jakich doświadczyli prezesi polskich związków sportowych ze strony prezesa, są w mocy. Nikt nie wycofał się z apelu o jego dymisję. Prezes Piesiewicz jest etyczną niestosownością i skazą na blisko 106-letniej historii polskiego ruchu olimpijskiego - podsumował w mocnych słowach jeden z najwybitniejszych polskich lekkoatletów.