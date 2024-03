Komentator TVP nie wytrzymał ws. Milika. "Błagam"

Arkadiusz Milik nie otrzymał powołania do reprezentacji Polski na nadchodzące zgrupowanie i mecze barażowe. Ponadto nie znalazł się w kadrze meczowej na ostatni mecz Juventusu z powodu kontuzji. Ostatnie miesiące nie są więc zbytnio udane dla 30-letniego napastnika. Nie jest on pierwszym wyborem Massimiliano Allegriego w Turynie i wchodzi na boisko głównie z ławki rezerwowych.

"Arkadiusz Milik stał się memem". Jacek Laskowski broni napastnika

Milik w ostatnim czasie częściej pada ofiarą krytyki niż pochwał. Zarówno ze strony kibiców, ale też ekspertów jak i dziennikarzy. Zdaniem komentatora Jacka Laskowskiego dzieje się tak jednak niezasłużenie. - Odczuwam dyskomfort przez ostatnie lata w związku z Arkadiuszem Milikiem. Stał się kozłem ofiarnym tej reprezentacji. Zrobiono z niego mema - moim zdaniem absolutnie niezasłużenie - przyznał w programie "Pogadajmy o piłce".

- Mam jedną uwagę dla wszystkich, którzy mają z niego bekę - jak Milik skończy grać w Juventusie, to odpalcie licznik do następnego polskiego napastnika, który będzie grał w tym klubie. I błagam - nie wyłączajcie go po mojej śmierci - dodał dziennikarz, który kompletnie nie zgadza się z krytyką Polaka.

Przypomnijmy, że Arkadiusz Milik dołączył do Juventusu w 2022 roku. Dotychczas rozegrał w jego barwach 67 spotkań i zdobył 15 bramek. Jego umowa z włoskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. W reprezentacji Polski rozegrał 72 mecze i ma na koncie 17 trafień. Po raz ostatni zdobył gola w czerwcu przeciwko Mołdawii.