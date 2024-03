Media: Barcelona chce gwiazdę oskarżaną o gwałt

FC Barcelona jeszcze pozostaje w grze w Lidze Mistrzów. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza gra w 1/8 finału z Napoli i podchodzi do rewanżu u siebie po remisie 1:1. Wtedy gola dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski, a po kilku minutach odpowiedział mu Victor Osimhen. W lidze hiszpańskiej Barcelona jest na trzecim miejscu z 58 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. A kogo klub z Katalonii może sprowadzić w najbliższym oknie transferowym?

Kontrowersyjny transfer Barcelony? Klub chce piłkarza, który dawniej był oskarżony o gwałt

Kataloński dziennik "Sport" informuje, że jednym z ruchów Barcelony w letnim oknie transferowym może być Mason Greenwood. Anglik jest wypożyczony z Manchesteru United do Getafe do końca tego sezonu, gdzie jest jedną z kluczowych postaci. Greenwood ma teraz osiem goli i pięć asyst po 26 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jak czytamy w tekście, władze Barcelony widzą w nim niedrogą opcję do tego, by wzmocnić linię pomocy. Na razie Barcelona postanowiła wysłać zapytanie o Greenwooda. "Barcelona go ceni za wszechstronność, zmysł do strzelania goli i szybkość" - pisze "Sport".

W ciągu czterech-pięciu tygodni Barcelona powinna mieć rozeznanie, co do swojej sytuacji finansowej na najbliższe okno transferowe. Warto dodać, że umowa Greenwooda z Manchesterem United wygasa w czerwcu przyszłego roku, a "Sport" sugeruje, że Barcelona mogłaby włączyć któregoś z młodych piłkarzy do transakcji z Anglikami. Powrót Greenwooda na Old Trafford, zdaniem Katalończyków, jest praktycznie wykluczony. Sam transfer może się jednak okazać bardzo kontrowersyjny.

Ma to związek ze skandalem obyczajowym, o którym usłyszeliśmy po raz pierwszy w styczniu 2022 roku. Wtedy Greenwood został oskarżony przez swoją partnerkę Harriet Robson o próbę gwałtu oraz psychiczną i fizyczną przemoc. Ostatecznie nie doszło do rozprawy sądowej, ponieważ kobieta wycofała zarzuty. Warto zaznaczyć, że Getafe nie ma opcji wykupu Greenwooda po zakończeniu sezonu.

- Od pierwszego dnia było jasne, że już nie zagra dla Manchesteru United. Proces podejmowania tej decyzji był jednak okropny. Kiedy masz trudne sytuacje, takie jak ta, wymaga to silnego autorytatywnego przywództwa. I to z samej góry - mówił Gary Neville w studiu Sky Sports, reagując na oświadczenie ze strony Manchesteru United o tym, by "Greenwood był z dala od Old Trafford i znalazł nowy klub".

Getafe z Greenwoodem w składzie zajmuje jedenaste miejsce z 35 punktami, a przewaga nad strefą spadkową wynosi 16 punktów. Strata zespołu prowadzonego przez Jose Bordalasa, który zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach, to siedem punktów.