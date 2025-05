Sensacyjny transfer Barcelony? Przyłapali Deco na spotkaniu

FC Barcelona niedawno zakończyła bardzo udany sezon, w którym wygrała Puchar i Superpuchar Hiszpanii, a także sięgnęła po mistrzostwo kraju. Teraz działacze skupiają się na zbliżającym się okienku transferowym. Media przekazywały, że klub rozgląda się za nowym skrzydłowym i na jego celowniku znaleźli się Luis Diaz i Marcus Rashford. - Obaj są fantastycznymi zawodnikami, podobają mi się. Zobaczymy więc, co się stanie. Są fantastyczni - powiedział Hansi Flick.

REKLAMA

Zobacz wideo

Problemy z transferem Rashforda. Hiszpanie ujawniają

Najnowsze wieści w sprawie transferu Rashforda przekazał "Sport". Zdaniem dziennikarzy Anglik chce przejść do FC Barcelony, a klub jest tego świadom i umieścił go na krótkiej liście życzeń. Transfer nie będzie jednak łatwy do wykonania, ponieważ pojawił się duży problem. Manchester United wycenia skrzydłowego na 48 milionów euro. FC Barcelona byłaby w stanie zaoferować takie pieniądze, ale ta opłata łącznie z wysokimi zarobkami piłkarza powoduje, że obecnie transakcja jest niewykonalna.

Działacze wiedzą również, że Manchester United chciałby pozbyć się Rashforda i z tego powodu liczą na zmniejszenie kwoty lub możliwość wypożyczenia. Dziennikarze dodali, że w środę miało miejsce spotkanie agenta Rashforda z Deco, na którym może dojść do przełomu. Jeśli chodzi natomiast o Luisa Diaza, Hiszpanie twierdzą, że działacze zdają sobie sprawę z konieczności wyłożenia za niego bardzo dużej kwoty.

Marcus Rashford jest wychowankiem Manchesteru United. W niedawno zakończonym sezonie był wypożyczony do Aston Villi. W jej barwach rozegrał łącznie 41 meczów, w których strzelił 11 gol i zaliczył dziewięć asyst. Skrzydłowy ma również na koncie 62 występy w reprezentacji Anglii. W kadrze zdobył 17 bramek.