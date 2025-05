To on może zastąpić Szczęsnego. Stanął przed kamerami i ogłosił

Wojciech Szczęsny ma za sobą bardzo udany sezon w barwach FC Barcelony. Jego kontrakt wygasa w czerwcu i wciąż nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Niedawno portal Goal.pl przekazał, że Polak zostanie w klubie i podpisze dwuletni kontrakt. - Byliśmy wszyscy nastawieni, że przyjeżdżamy tutaj na rok i próbujemy spełniać marzenia, a później wracamy do gry w golfa. Więc szczerze mówię, że jeszcze nie wiem - przyznał bramkarz po ostatnim ligowym meczu.

Joan Garcia przemówił na temat transferu do FC Barcelony

Przyszłość Szczęsnego nadal stoi pod znakiem zapytania i z tego powodu FC Barcelona rozgląda się za nowym bramkarzem. W ostatnim czasie media donoszą o zainteresowaniu Joanem Garcią z Espanyolu Zdaniem "Mundo Deportivo" działacze złożyli już bramkarzowi ofertę i czekają na jego decyzję. Teraz głos na temat wspomnianych doniesień zabrał sam Garcia.

- Szczerze mówiąc, jestem bardzo spokojny. To prawda, że wiele rzeczy się wydarzy, ale na razie jestem bardzo spokojny. Właśnie zakończyliśmy sezon i chcę trochę odpocząć i być ze swoimi ludźmi. Później zdecyduję, co jest dla mnie najlepsze. To są rzeczy, które nie zależą ode mnie. Na razie jestem piłkarzem Espanyolu. Jeśli klub otrzyma ofertę, która będzie dla mnie i dla nich dobra, to porozmawiamy o tym. Nie mam daty do ustalenia. To zależy od wielu czynników. To nie jest decyzja, która należy wyłącznie do mnie. Jestem spokojny i porozmawiam z ludźmi, którzy muszą omówić wszystkie opcje, a potem podejmę decyzję - powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Joan Garcia jest bardzo utalentowanym bramkarzem. 24-latek W minionym sezonie La Liga rozegrał 38 spotkań dla Espanyolu, w których wpuścił 51 bramek i zanotował osiem czystych kont.