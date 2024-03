Prezes Widzewa odtrąbił sukces ws. protestu po meczu z Wisłą

Do PZPN-u wpłynął protest od Widzewa Łódź w związku z meczem z Wisłą Kraków (1:2) w ćwierćfinale Pucharu Polski. Główną kontrowersją był gol Angela Rodado z drugiej połowy, który nie powinien zostać uznany, co pokazywały potem powtórki. "Podstawą była błędna decyzja sędziego, który wypaczyła wynik spotkania" - mogliśmy przeczytać w proteście Widzewa. Wisła uznała ten protest łodzian za pozbawiony sensu. Dokumenty trafiły do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a wniosek został przegłosowany w 20-osobowej grupie, z której składała się owa komisja.

Inna decyzja, niż odrzucenie protestu Widzewa byłaby sensacyjna i stworzyłaby pewien precedens. "Więc pozostaje wytworzenie wrażenia, jakby ta pomyłka sędziowska całkowicie odmieniła losy piłkarskiego świata" - pisał TVP Sport, który jako pierwszy wspomniał o rozpoczęciu głosowania. Ostatecznie protest został odrzucony, choć Widzewowi przysługuje odwołanie. "Czekamy na uzasadnienie decyzji przez Komisję. W efekcie wypaczenia wyniku spotkania Widzewa nie ma dzisiaj w półfinale Pucharu Polski, a klub poniósł konsekwencje sportowe, wizerunkowe i finansowe" - pisze klub z Łodzi.

"Odnieśliśmy sukces". Prezes Widzewa mówi o odrzuconym proteście

Teraz na decyzję Komisji PZPN zareagował Michał Rydz, a więc prezes Widzewa, który rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet". Działacz wskazał, co głównie kierowało klubem, by złożyć protest, który wydawał się skazany na niepowodzenie. - Tu chodzi głównie o zwrócenie uwagi na szersze zjawisko i nie dotyczy ono tylko omawianego meczu. Mimo wprowadzenia w życie technologii VAR cały czas zdarzają się sytuacje, kiedy ewidentne błędy się zdarzają. Myślę, że pewien sukces już osiągnęliśmy, bo tak szeroko dyskutuje się o problemie z decyzyjnością i pojawiają się pomysły, co zrobić, żeby to poprawić - powiedział.

- Podkreślę, że to nie jest polowanie na czarownice i wskazywanie, że ten lub tamten sędzia musi ponieść konsekwencje. Chciałbym, abyśmy dyskutowali o rzeczach ważnych i o tym, co musi się wydarzyć, żeby błędów było mniej - dodaje Rydz. Zdaniem prezesa Rydza problem z sędziowaniem jest zdecydowanie szerszy. - Dziś ten problem dotknął Widzewa, jutro może dotknąć Wisłę, a pojutrze inny klub. Dlatego chciałbym, abyśmy nie dyskutowali tylko o naszym meczu, ale też o tym, co możemy zmienić w kontekście sędziowania i technologii VAR - wyjaśnił.

Rydz zwraca też uwagę, że brakuje transparentności w decyzjach podejmowanych przez arbitrów. - Dobrze byłoby wiedzieć, na jakiej podstawie podejmowane są decyzje i kto je podejmuje. Czy mający większy komfort pracy sędzia VAR, czy arbiter główny. To jest do wykonania szybko. Długofalowo natomiast trzeba zastanowić się nad kwestią, jak pomóc sędziom, by mogli podejmować lepsze decyzje - mówi prezes Widzewa.

Prezes Widzewa broni Pawłowskiego po oświadczeniu. "Będę go wspierał"

Jednym z tematów wywiadu z prezesem Widzewa był Bartłomiej Pawłowski, który po meczu Widzewa ze Śląskiem Wrocław (1:2) ostro odniósł się do postawy Damiana Kosa z meczu Wisła - Widzew i Bartosza Frankowskiego we wspomnianym meczu. "Na koniec i tak przypominają się sceny z Piłkarskiego Pokera dzięki Waszej pracy" - pisał Pawłowski na portalu X. Potem gracz Widzewa wydał oświadczenie, w którym przeprosił za swoje słowa.

- U piłkarza zagrały emocje i trudno się temu dziwić. Ale zanim będzie rozmawiało się o skutku, trzeba porozmawiać o przyczynach. Na to wszystko zareagował kapitan drużyny, sportowiec, który czuje ogromną odpowiedzialność. Oczywiście, można dyskutować o formie. Potem faktycznie przyszła refleksja i napisał, że jeśli ktoś poczuł się urażony, to przeprasza. Natomiast emocje oraz frustrację Bartka rozumiem i będę go wspierał - podsumował Rydz.

Ostatecznie w półfinale Pucharu Polski dojdzie do starć między Jagiellonią Białystok i Pogonią Szczecin a Wisłą Kraków i Piastem Gliwice. Te mecze odbędą się na początku kwietnia. Finał Pucharu Polski będzie rozegrany 2 maja na Stadionie Narodowym.