Hiszpanie wydali wyrok ws. Żuka. Jednoznacznie

W polskich mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji na temat Michała Żuka, gdy ten notował świetne wyniki w zespołach młodzieżowych Barcelony. Po zeszłorocznym pobycie w Pogoni Szczecin rodzina Żuków, w której rodzice pochodzą z Zamojszczyzny, postanowiła wrócić do Hiszpanii. Michał Żuk trafił do zespołu Cadete B Barcelony, a jego młodszy brat Miłosz - do Infantil A Barcelony. Hiszpańskie media rozpływają się nad talentem Żuka.

"Nie jest graczem z kreskówki jak Romario, ale można go określić jako gracza stworzonego komputerowo. Ma bardzo harmonijny sposób poruszania się po boisku. Na szczęście nie da się zaprogramować klasy i techniki Żuka bądź go sklonować. Jego talent jest wrodzony" - pisał kataloński dziennik "Sport". Wygląda na to, że Żuk w karierze seniorskiej będzie reprezentował Hiszpanię, bo to właśnie ta federacja wysłała mu powołanie do reprezentacji do lat 15. PZPN zaprosił go na konsultacje kadry U-15 w Siedlcach, ale Żuk nie skorzystał z tej opcji.

Żuk znów zachwycił w kadrze Hiszpanii. "Był siłą napędową kadry"

W trakcie marcowego zgrupowania Żuk pojawił się w kadrze Hiszpanii do lat 15, dla której do tej pory rozegrał trzy mecze. 5 marca Hiszpania zremisowała 1:1 z Włochami, a Żuk był jedną z kluczowych postaci drużyny. Został nawet określony "mini Modriciem". "Świetnie organizuje i kieruje gra w środku pola. Zazwyczaj podejmuje dobre decyzje, wyciąga rywali i tworzy przestrzenie" - pisał profil Talentos Espanoles, który zajmuje się piłką młodzieżową w Hiszpanii.

7 marca Hiszpania zagrała z Włochami po raz drugi. Tym razem wygrała 1:0 po golu Enzo Alvesa, a więc syna Marcelo, który dawniej był związany przez lata z Realem Madryt. Żuk znów wyróżniał się w kadrze Hiszpanii. "Żuk imponuje w reprezentacji U-15. Był siłą napędową kadry w meczu we Florencji. To, co go najbardziej wyróżniało, to jego wizja i jakość techniczna, która nadawała tempo hiszpańskiej kadrze" - czytamy w artykule katalońskiego "Sportu".

W pierwszym meczu przeciwko Włochom Żuk zagrał 56 minut. W drugim spotkaniu wszedł z ławki rezerwowych na dziewięć minut, ale to i tak wystarczyło do tego, by się wyróżnił. "Żuk jest w Hiszpanii jednym z najwybitniejszych piłkarzy z rocznika 2009. Zawsze przyciąga uwagę. To bardzo elegancki pomocnik, który wyróżnia się dojrzałością w rozumieniu gry. Mimo tego, że jest wirtuozem, to trenerzy w Barcelonie przekształcają go w pomocnika, który nadaje priorytet grze zespołowej, a nie osobistej błyskotliwości" - dodają katalońscy dziennikarze.

Obecnie zespół Cadete B Barcelony (kadra do lat 15 - red.) jest liderem w grupie katalońskiej z 49 punktami po 20 meczach. Trenerem tego zespołu jest David Sanchez. Zespół Cadete A (kadra do lat 16 - red.), w którym też Żuk czasami występuje, także jest liderem w swojej rodzimej grupie z 51 punktami po 19 meczach.