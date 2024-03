To już pewne. Lekarze wydali wyrok po operacji piłkarza Valencii [WIDEO]

Mimo że od meczu Valencii z Realem Madryt (2:2) w La Liga minęło kilka dni, to wciąż wiele się o nim mówi. Wszystko przez liczne kontrowersje, w których główną rolę odegrali sędziowie. Jeszcze większym cieniem na to spotkanie położył się poważny urazu Mouctara Diakhaby'ego. Na nogę interweniującego Gwinejczyka z pełnym impetem wpadł upadający Aurelien Tchouameni. "Krzyki bólu niosły się po całym stadionie" - relacjonował dziennik "AS". Zawodnik został zniesiony na noszach, a obrazki, które po meczu obiegły internet, były wstrząsające. W kolanie Diakhaby'ego pojawiła się dziura. Wiadomo było, że konieczna będzie operacja.

Mouctar Diakhaby już po operacji. Lekarze optymistycznie patrzą w przyszłość. Gwinejczyk wróci na boisko

Pierwsze diagnozy nie napawały optymizmem. Mówiło się, że kontuzja może nawet zakończyć karierę Gwinejczyka. - Istnieje poważne ryzyko, że Diakhaby nigdy nie zagra już w piłkę. Takie kontuzje często kończą się uszkodzeniem chrząstki, która jest strukturą, która się nie regeneruje - mówił dr Juan Jose Lopez Martinez. - Wygląda na to, że doszło do zwichnięcia kolana, które uszkodziło więzadła przednie i tylne. To bardzo rzadka i zdecydowanie najcięższa kontuzja, jakiej może doznać piłkarz. Prawdopodobnie zerwał cztery lub pięć więzadeł - to z kolei opinia dr Enrique Gastaldiego.

O tym, do jak uszkodzeń faktycznie doszło, lekarze przekonali się dopiero podczas operacji. Ta odbyła się w czwartek w szpitalu w Lyonie. Jak donosi "Marca" przeprowadził ją jeden z najwybitniejszych lekarzy, specjalizujących się w chirurgii kolana, dr Bertrand Sonnery-Cottet. Zabieg trwał trzy godziny, ale wlał nieco nadziei w serce samego Diakhaby'ego, jak i kibiców.

Okazało się, że uraz nie jest aż tak poważny, jak się spodziewano. "Kolano przeżyło tę tragedię" - pisali dziennikarze. Łąkotka i chrząstki nie zostały mocno uszkodzone. Dodatkowo nie ma ucisku na tętnicę podkolanową, czego lekarze bardzo się obawiali. Operacja przebiegła zgodnie z planem, a zawodnik pozostanie jeszcze kilka dni w szpitalu. Mimo wszystko jego przerwa od gry potrwa od 10 do 12 miesięcy.

Diakhaby przekazał dobre wieści kibicom

Głos po koszmarnym urazie zabrał też sam zainteresowany. Klub opublikował nagranie Diakhaby'ego ze szpitalnego łóżka. - Czuję się bardzo dobrze, operacja zakończyła się sukcesem. Mam nadzieję, że wrócę na murawę tak szybko, jak to tylko możliwe - podkreślał Gwinejczyk.

Sam także opublikował post na Instagramie, w którym podziękował lekarzom i kibicom za okazaną pomoc i wsparcie. "Dzięki Bogu operacja się udała. Uraz jest bardzo poważny, a rehabilitacja będzie prawdopodobnie długa. Ale i tak mam szczęście, mogło być zdecydowanie gorzej. Proces powrotu do zdrowia zaczyna się właśnie teraz. Z waszym wsparciem, siłą psychiczną, którą posiadam, a także z moim charakterem, jestem przekonany, że przeżyję tę kolejną próbę w życiu. To długi tunel, ale na jego końcu jest światło" - pisał.

Wydaje się więc, że Gwinejczyk powróci na boisko najwcześniej w styczniu 2025 roku.