Ważny komunikat dla Lewandowskiego. Xavi ogłosił to otwarcie

Robert Lewandowski po pięciu meczach bez gola w końcu się odblokował. W meczu Pucharu Króla przeciwko Barbastro wykorzystał rzut karny i przyczynił się do zwycięstwa 3:2. Forma całej drużyny oraz samego napastnika pozostawia jednak wiele do życzenia. Trener Xavi Hernandez po spotkaniu zdradził, jaki ma pomysł, by to odmienić. Kluczem będzie nowo sprowadzony Vitor Roque.

