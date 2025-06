Lech rusza na zakupy. Przełomowe transfery. "Zadanie wręcz niemożliwe"

- Czuję się bardzo dobrze, jestem podekscytowany i szczęśliwy. Wracam do swoich marzeń, wracam do tego małego chłopca i nie mogę się doczekać, kiedy znowu założę koszulkę Lecha. Wracam do Poznania jako bardziej dojrzały zawodnik. Trzy lata spędzone w Jagiellonii ukształtowały mnie jako człowieka i jako piłkarza. Zebrałem tam dużo cennego doświadczenia. Teraz jestem gotowy, by grać w Kolejorzu - wyznał Mateusz Skrzypczak tuż po ogłoszeniu powrotu do poznańskiego klubu. Jak się okazuje, to nie jedyne wzmocnienie drużyny w letnim okienku transferowym.

Oto priorytety transferowe Lecha Poznań. Nawet czterech nowych piłkarzy

"Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że Lech chce wzmocnić każdą formację. Do drużyny ma dołączyć co najmniej czterech nowych piłkarzy. "Rozmowy trwają, negocjacje są zaawansowane, listy potencjalnych nabytków zamknięte" - czytamy. Niewykluczone, że do Lecha mogą dołączyć wychowankowie - Robert Gumny oraz Kamil Jóźwiak. Ten drugi mógłby zastąpić Dino Hoticia, który odszedł do Ajman Club.

"W tych wypadkach sytuacja jest rozwojowa" - przekazano. Dziennikarze ujawnili za to, że nie ma szans na powrót Marcina Kamińskiego. Powodem decyzji jest wiek, gdyż w styczniu obchodził on 33. urodziny. Co zatem jeśli z drużyny odejdzie któryś z kluczowych zawodników? "Wiadomo, że na walizkach siedzi Afonso Sousa. Zatrzymać Portugalczyka będzie zadaniem wręcz niemożliwym, a jeśli ostatecznie odejdzie, władze zainwestują w zastąpienie swojej gwiazdy" - uzupełniono.

Kolejnym graczem, który może opuścić drużynę jest Joel Pereira. "Trabzonspor, który chce wzmocnić swoją rotację na prawej obronie po transferze Pedro Malheiro do Al-Wasl. Pereira jest na jego radarze. Dowiedzieliśmy się, że jest na szczycie listy" - podał tamtejszy portal Fanatik. Rzekomo nawiązano już nawet kontakt. "Zawodnik jest pozytywnie nastawiony do opuszczenia Polski. Stwierdzono, że jest otwarty na nowe wyzwanie pomimo wciąż aktualnego kontraktu" - oznajmiono.

Lech Poznań rozpocznie rywalizację w nadchodzącym sezonie już 13 lipca. Tego dnia zmierzy się w finale Superpucharu Polski z Legią Warszawa. Pięć dni później czeka go za to pierwszy mecz w ekstraklasie z Cracovią.