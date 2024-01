Hiszpanie oceniają Lewandowskiego i ogłaszają. "Koniec"

Od 19 września i domowego starcia z Royal Antwerp Barcelona czeka na zwycięstwo więcej niż jednym golem. Idealną okazją do przełamania był mecz w 1/16 finału Pucharu Króla, albowiem mistrzowie Hiszpanii zagrali z czwartoligowcem UD Barbastro - to 17-tysięczna miejscowość. Xavi Hernandez nie chciał dopuścić do żadnej wpadki, więc wystawił bardzo mocną jedenastkę, choć na ławce rezerwowych znalazł się Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

Hiszpanie ocenili Barcę i Lewego po męczarniach. "Koniec z suszą"

To nie był jednak miły wieczór dla Katalończyków, którzy zdołali wygrać 3:2, ale o awans musieli drżeć do samego końca. Wszystko układało się jednak obiecująco, gdyż w 18. minucie do bramki rywala trafił Fermin Lopez. Zaraz po przerwie poprawił Raphinha, jednakże w 60. minucie gospodarze zdobyli bramkę kontaktową po rzucie rożnym. W dodatku to oni dalej napierali, oddając w drugiej połowie więcej strzałów niż Barca. W 72. minucie na murawie pojawił się Robert Lewandowski.

Mimo krótkiego okresu spędzonego na murawie 35-latek zdołał strzelić gola. W 88. minucie trafił do siatki z rzutu karnego. Kataloński "Sport" nazwał go "punktualnym", gdyż ta bramka padła w idealnym momencie, bo Barcelona do samego końca drżała o wynik. Przyznano mu jednak notę 5. "Niedzielny awans został osiągnięty dzięki bramce polskiego napastnika, który przez cztery mecze nie zdobył bramki. W swoim osobliwym stylu strzelił gola z rzutu karnego w 88. minucie. Koniec zatem z suszą" - zaznaczają.

"Barca nie wie, jak wygrać spokojny mecz" - tytułuje "Marca", która podkreśla przytaczaną na początku statystykę. Barcelona ostatnie 12 meczów, które wygrała, zdołała to zrobić różnicą raptem jednego gola. Inny madrycki dziennik "AS" stwierdził, że podopieczni Xaviego "podpisują się pod cierpieniem".

Barcelona z Lewandowskim kadrze udaje się teraz do Arabii Saudyjskiej, gdzie rywalizować będzie o Superpuchar Hiszpanii. Ich rywalem w półfinale jest Osasuna.