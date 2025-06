Dramat piłkarza Rakowa i potężny problem klubu. Diagnoza brzmi jak wyrok

Sezon ekstraklasy rusza już 18 lipca, a więc za niecały miesiąc, a jeden z głównych pretendentów do walki o mistrzostwo Polski ma duży problem. Mowa o Rakowie Częstochowa, który według medialnych doniesień będzie musiał radzić sobie bez jednej z fundamentalnych postaci. Informacje na temat stanu zdrowia Władysława Koczerhina mogą przyprawić kibiców z Częstochowy o dreszcze.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański potwierdza zainteresowanie Legii Warszawa! "Rozmawiałem z Michałem"

Problem Rakowa. Kluczowy zawodnik wypada

"Niestety. Władysław Kocherhin zerwał ACL. Historia się powtarza: sezon 23/24 - Ivi Lopez, sezon 24/25 - Srdjan Plavsic, 25/26 - Władysław Koczerhin" - napisał na swoim profilu na portalu X dziennikarz Na Wylot Kamil Głębocki. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie to jedna z najgorszych kontuzji w piłce nożnej. Dochodzenie do siebie po tego typu urazie trwa najczęściej do kilku miesięcy. Wymieniony przez Głębockiego Lopez, który kontuzji doznał przed startem sezonu 23/24 do gry wrócił dopiero w końcówce marca 2024 roku. Zbierał pojedyncze minuty w końcówce rozgrywek.

O tym, jak ważnym piłkarzem jest Koczerhin, wie niemal każdy, kto regularnie ogląda mecze ekstraklasy. Ukrainiec w poprzednim sezonie wystąpił w każdym z 34 meczów ligowych. Zdobył w nich pięć goli i zaliczył tyle samo asyst.

Koczerhin w trzech ostatnich sezonach zawsze przekraczał 2000 minut rozegranych na ligowych boiskach. O jego dostępności i jakości najlepiej świadczą liczby:

22/23: 2237 minut - 33 mecze, 8 goli, 3 asysty

23/24: 2666 minut - 32 mecze, 5 goli, 2 asysty

24/25: 2628 minut - 34 mecze, 5 goli, 5 asyst

Na Ukraińca nie tylko zawsze można było liczyć pod kątem goli i asyst, ale także dostępności. Był okazem zdrowia.

Raków Częstochowa rozpocznie zmagania ligowe od wyjazdowego spotkania w Katowicach. Mecz z GKS-em już 19 lipca o 20:15. Przypomnijmy, że zespół Marka Papszuna będzie reprezentować Polskę w eliminacjach do Ligi Konferencji. Pierwszym rywalem będzie MSK Żilina.