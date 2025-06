Jest pięknie! Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Serbia

Reprezentacja Polski osiąga bardzo dobre wyniki w tegorocznej Lidze Narodów. Przegrała dotąd tylko jeden mecz - 2:3 z Turcją. Poza tym Biało-Czerwone pokonały Tajlandię, Chiny, Belgię, Holandię, USA oraz Niemcy. Teraz naszymi rywalkami były zamykające tabelę Serbki, które nie wygrały dotąd żadnego spotkania.

Polki nie dały szans Serbkom. Oto tabela Ligi Narodów po ośmiu meczach

Mimo dość jednostronnych predykcji, nie był to łatwy mecz dla naszych siatkarek. W pierwszym secie Serbki szybko wyszły na prowadzenie, konsekwencje utrzymywały przewagę i choć w końcówce udało nam się odrobić straty, to przegraliśmy do 22. Druga odsłona również zaczęła się lepiej dla rywalek. Ale szybko udało się wrócić do gry i wygrać do 22.

Takim samym wynikiem zakończyło się również trzecie starcie, w którym nawet raz nie straciliśmy prowadzenia. Czwarta odsłona to znów przebudzenie Serbek, które na samym początku odskoczyły naszym siatkarkom. W pewnym momencie było już 15:10, a potem 18:13. I wydawało się, że zobaczymy tie-breaka. Ale nic bardziej mylnego. Nagle Polki zdobyły trzy punkty z rzędu, a potem zanotowały jeszcze jedną imponującą serię i prowadziły 23:22. Pod koniec nie straciły koncentracji i zwyciężyły do 23.

Dzięki temu zwycięstwu Polki awansowały na drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów. Liderkami pozostają Włoszki, które straciły do tej pory zaledwie pięć setów. Trzecia jest za to Brazylia, która ma tyle samo pkt, co zespół Lavariniego, natomiast gorszy bilans. Tyle samo zwycięstw ma również czwarta Turcja.

Oto tabela Ligi Narodów po ośmiu meczach:

1. Włochy - 8 zwycięstw, bilans 24:5, 22 punkty

2. Polska - 7 zwycięstw, 23:8, 21 pkt

3. Brazylia - 7 zwycięstw, 21:7, 20 pkt

4. Turcja - 7 zwycięstw, 22:8, 19 pkt

5. Japonia - 6 zwycięstw, 21:8, 18 pkt

6. Chiny - 5, zwycięstw, 18:13, 15 pkt

7. Niemcy - 4 zwycięstwa, 18:16, 14 pkt

8. USA - 4 zwycięstwa, 15:16, 11 pkt

9. Czechy - 4 zwycięstwa, 14:16, 10 pkt

10. Dominikana - 4 zwycięstwa, 13:18, 9 pkt

11. Francja - 3 zwycięstwa, 15:18, 10 pkt

12. Holandia - 3 zwycięstwa, 13:18, 10 pkt

13. Bułgaria - 3 zwycięstwa, 14:20, 9 pkt

14. Belgia - 3 zwycięstwa, 11:19, 8 pkt

15. Kanada - 2 zwycięstwa, 11:22, 6 pkt

16. Tajlandia - 1 zwycięstwo, 8:22, 5 pkt

17. Korea Południowa - 1 zwycięstwo, 8:23, 4 pkt

18. Serbia - 0 zwycięstw, 11:21, 5 pkt

Najbliższy mecz naszego zespołu odbędzie się w środę 9 lipca. Jego rywalem będzie Korea Południowa. Do zakończenia zmagań pozostały cztery spotkania: ze wspomnianą Koreą, Brazylią, Japonią oraz Bułgarią.