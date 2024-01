Boniek zobaczył, co się wyrabia po plebiscycie "PS". "Żenujące"

Robert Lewandowski w sobotę mógł przeżyć spore rozczarowanie. W plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego polskiego sportowca minionego roku raczej nie mógł liczyć na czołowe miejsce, ale tak brutalnego werdyktu mało kto się spodziewał. Kapitan reprezentacji Polski zajął dopiero 17. miejsce. Sytuacja, w której znalazł się poza pierwszą dziesiątką, wydarzyła się dopiero po raz pierwszy od 2010 r. Do wyniku odniósł się już Zbigniew Boniek.

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

Boniek zobaczył wyniki plebiscytu "PS". "Ja tego nie kupuję"

O przykry dla Lewandowskiego werdykt kibiców zapytał Bońka na kanale Prawda Futbolu dziennikarz Roman Kołtoń. - Z wyborem demokratycznym nie ma co dyskutować - odpowiedział krótko. Stwierdził też, że piłkarz zapewne całą sytuacją się nie przejął. Plebiscyt ten wygrywał już trzy razy i wielokrotnie kończył go w najlepszej trójce. Byłego prezesa PZPN uderzyło jednak coś innego.

Chodzi o falę negatywnych komentarzy, jakie pojawiły się wobec Lewandowskiego w mediach oraz portalach społecznościowych. - My lubimy ludzi ściągać z piedestału. To jest wielką przyjemnością w Polsce ściągać z piedestału i mieszać z błotem. Wczoraj oglądałem troszeczkę ten plebiscyt i był też Kuba Błaszczykowski, który miał fajny występ, dostał superczempiona, to od razu jest takie porównywanie - wychwalanie jednego i deprecjonowanie drugiego. Ja tego nie kupuję. To jest żenujące - stwierdził.

Boniek stanął w obronie Lewandowskiego. "To wspaniały sportowiec"

Z jednej strony za Lewandowskim przemawiało pierwsze w karierze mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną oraz korona króla strzelców. Z drugiej przeciwnicy piłkarza zarzucają mu coraz gorszą formę strzelecką. Najbardziej obciążający jest jednak brak wyników z reprezentacją Polski, która wciąż nie zapewniła sobie gry na Euro 2024. Boniek apelował jednak, aby okazywać Lewandowskiemu szacunek za wszystko, czego wcześniej dokonał.

- Robert Lewandowski to wspaniały, piękny sportowiec, który ma dzisiaj 35 lat. Może być już troszeczkę po drugiej stronie rzeki i będzie schodził pomału z tego topowego świata piłkarskiego, ale to będzie trwało ze dwa-trzy-cztery lata. Przy jego fizyczności, waleczności, chęci zobaczymy, co się jeszcze stanie. Ja bym się nie zdziwił, jakby się coś dziwnego wydarzyło w tym okienku transferowym - mówił.

Ostatecznie zwyciężczynią plebiscytu została Iga Świątek. Drugie miejsce zajął żużlowiec Bartosz Zmarzlik, a trzecie siatkarz Aleksander Śliwka.