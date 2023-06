Benzema przerwał milczenie. Zabrał głos ws. swojej przyszłości

Karim Benzema od 14 lat jest piłkarzem Realu Madryt i w tym czasie osiągnął wiele sukcesów zarówno drużynowych jak i indywidualnych. Sięgnął między innymi pięciokrotnie po Ligę Mistrzów, a w minionym roku otrzymał Złotą Piłkę. W ostatnim czasie wiele mówi się na temat jego przyszłości.

Karim Benzema zabrał głos w sprawie przyszłości

Kontrakt Francuza wygasa w czerwcu tego roku i zagraniczne media donosiły, że jego przygoda z Realem dobiega do końca. Takie informacje przekazał niedawno również Gianluca Di Marzio. Wokół Benzemy pojawiło się wielkie zamieszanie i w końcu głos na temat przyszłości zabrał sam Francuz. Jego słowa nie były jednak jednoznaczne.

- Obecnie jestem zawodnikiem Realu i w sobotę mamy mecz. Czy przemówię do kibiców Realu na temat przyszłości? O czym miałbym mówić? Po co mam mówić o przyszłości, skoro jestem w Realu. Taka jest rzeczywistość. Cała reszta to Internet - powiedział podczas konferencji Marki, na której otrzymał nagrodę Marca Leyenda. To trofeum gazety dla najbardziej zasłużonych sportowców.

W bieżącym sezonie Benzema jest w dobrej formie. Do tej pory rozegrał 42 mecze, w których strzelił 30 goli i zaliczył sześć asyst. W La Lidze ma na koncie 18 bramek i prawdopodobnie nie sięgnie po koronę króla strzelców. W klasyfikacji zajmuje drugie miejsce. Wyprzedza go Robert Lewandowski z 23 golami na koncie. Do końca rozgrywek została jedna kolejka.

Real Madryt z kolei nadal walczy o zajęcie drugiego miejsca w tabeli. Na kolejkę przed końcem jest wiceliderem, ale nad trzecim Atletico Madryt ma tylko jeden punkt przewagi. Wszystko rozstrzygnie się zatem w ostatniej serii spotkań, która odbędzie się w najbliższą niedzielę. W niej Real zagra z Athletikiem Bilbao, a Atletico zmierzy się z Villarrealem.