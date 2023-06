Media: To się dzieje! Koniec Karima Benzemy w Realu Madryt

Wielu ekspertów czekało na rywalizację Roberta Lewandowskiego i Karima Benzemy w sezonie 2022/23 La Liga. Ale niewielu przewidziało, że będzie ona tak krótka. Obecny kontrakt Francuza wygasa 30 czerwca tego roku i jak donosiły hiszpańskie media, nie zostanie ona przedłużona. Informację tę w czwartek, 1 czerwca, potwierdza inny dziennikarz.

Benzema podjął decyzję. Koniec przygody z Realem Madryt

Jak twierdzi Gianluca Di Marzio, "Karim Benzema po 14 latach gry odejdzie z Realu Madryt". Decyzja została już podjęta i przekazana klubowym władzom. Kibice natomiast mają ją usłyszeć jeszcze tego samego dnia na specjalnie przygotowanej pod to wydarzenie konferencji prasowej. Wiadomo też, gdzie 35-latek będzie kontynuował karierę.

Informacje o tym, że Benzema nie będzie dłużej piłkarzem Realu Madryt przekazał też dziennikarz Julien Laurens pracujący m.in. w ESPN. Opublikował też zdjęcie na Instagramie, które podpisał słowami: "Gole, trofea, styl, dziedzictwo: jeden z najlepszych w historii". Niedługo później sam Benzema opublikował je także na swoim profilu.

Co będzie dalej z Karimem Benzemą? Od dłuższego czasu media spekulują, że za wszelką cenę chce go ściągnąć klub z Arabii Saudyjskiej. Zarówno Di Marzio, jak i Laurens informują, że właśnie ten kierunek obierze teraz napastnik. Najbardziej prawdopodobne jest, że zagra z Al-Ittihad, a więc obecnego lidera tamtejszej ligi. Według mediów uzgodniono już warunki jego kontraktu. Benzema ma zarabiać aż 100 milionów euro rocznie.

Benzema w ciągu 14 lat gry w Realu Madryt sięgnął po 25 trofeów. Triumfował we wszystkich możliwych rozgrywkach krajowych i międzynarodowych. W 2022 roku sięgnął też po Złotą Piłkę. W kończącym się sezonie La Liga jest najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem Realu Madryt, ale nie całej ligi. To trofeum trafi najprawdopodobniej do Lewandowskiego, który ma 23 bramki na koncie. Benzema o pięć mniej.