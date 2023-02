Dawny kolega przejechał się po Edenie Hazardzie. Zaboli. "Najbardziej leniwy gracz, jakiego widziałem"

Eden Hazard w 2019 roku zamienił Chelsea Londyn na Real Madryt. Belg odchodził jako gwiazda "The Blues" - w 245 meczach zdobył 85 bramek i był liderem zespołu. W Madrycie jednak wyłącznie zawodzi i latem najpewniej opuści zespół. Według doniesień medialnych 32-latek może dołączyć do Cristiano Ronaldo i zasilić Al-Nassr.

John Obi Mikel ostro o Edenie Hazardzie. Wspomina czasy gry w Chelsea. "Leniwy"

W ostatnim czasie John Obi Mikel udzielił wywiadu dla radia "Dubai Eye", w którym opowiedział o wspólnym czasie gry z Edenem Hazardem w barwach Chelsea. Nigeryjczyk podkreślał jedną cechę Belga - lenistwo. - To najbardziej leniwy gracz, jakiego widziałem w życiu - powiedział.

- On nigdy nie trenował. To najgorsze. Potem jednak nadchodził weekend - był produktywny na boisku i zostawał piłkarzem meczu. „Sami widzicie, chłopaki" - tak mówił - dodał Obi Mikel. Były reprezentant Nigerii zauważył, że gdyby Hazard lepiej podchodził do treningów, byłby lepszym zawodnikiem.

35-latek zwrócił również uwagę na...złą dietę skrzydłowego Realu Madryt. - W noc przed meczem i po kolacji siedział przez 20 minut, pół godziny, jedząc pudding ryżowy - przyznał.

Kiedy Hazard w 2019 roku trafił do Realu Madryt, wiele wskazywało na to, że będzie on prawdziwą gwiazdą na Santiago Bernabeu. Tak się jednak nie stało. W ciągu ostatnich trzech lat Belga trapiły kontuzje i zdołał on rozegrać zaledwie 73 spotkania. Zdobył w nich 7 bramek i zanotował 11 asyst.

Real Madryt jest wiceliderem La Ligi. Ma 48 punktów, osiem mniej od prowadzącej FC Barcelony.