Al-Nassr szykuje kolejną bombę. Chcą ściągnąć piłkarza Realu Madryt

Wzrost popularności Al-Nassr, związany z zatrudnieniem Cristiano Ronaldo, jest w ostatnich dniach ogromny. Korzystając z pozytywnej fali i szumu medialnego, władze klubu z Rijadu zastanawiają się nad kolejnymi ruchami. Według informacji podawanych przed francuskich dziennikarzy, podczas letniego okienka transferowego, nowym zawodnikiem saudyjskiego zespołu może zostać Eden Hazard.

Znajomość z trenerem

Zważając na obecną formę i pozycję doświadczonego Belga w międzynarodowej piłce, jego transfer do klubu ze stolicy Arabii Saudyjskiej wydaje się całkiem prawdopodobny. Jeden z najdroższych piłkarzy w historii notuje bowiem bardzo przeciętne występy w barwach Realu Madryt, przez co hiszpański klub nie miałby problemu z oddaniem go innemu zespołowi. Drobnym problemem może być jedynie jego kontrakt, który wygasa w 2024 roku.

Cała transakcja wydaje się jeszcze bardziej prawdopodobna dzięki osobie trenera Al-Nassr. Obecnie szkoleniowcem saudyjskiego zespołu jest Francuz Rudi Garcia, który w przeszłości miał przyjemność prowadzić ekipę Lille, gdzie Hazard rozpoczynał swoją wielką karierę, zadziwiając cały świat. Według "Foot Mercato" 58-latek miał już skontaktować się z doświadczonym skrzydłowym, namawiając go do zmiany barw.

Polowanie na gwiazdy

W ostatnich tygodniach liczba plotek dotyczących potencjalnych ruchów transferowych Al-Nassr była zdecydowanie większa niż można było się spodziewać. Z jednym z najsilniejszych azjatyckich klubów łączeni byli m.in. Sergio Ramos czy N'Golo Kante, lecz w tym wypadku skończyło się jedynie na dywagacjach.

Widoczny jest jednak trend polegający na sprowadzaniu do Arabii Saudyjskiej gwiazd europejskiego futbolu, które mogą zarówno podnieść poziom sportowy, jak i marketingowy. W najbliższym czasie możemy więc spodziewać się kolejnych ciekawych transferów klubów pokroju Al-Nassr.

