Tak żyje Eden Hazard po zakończeniu kariery

Liga Mistrzów, dwa mistrzostwa Anglii, mistrzostwo Francji, Superpuchar UEFA czy FA Cup - to zaledwie część trofeów, które w trakcie barwnej kariery zdobył Eden Hazard. Latem 2019 r. Hazard przenosił się za blisko 121 mln euro do Realu Madryt, ale w Hiszpanii kompletnie się nie sprawdził. Hazard zakończył piłkarską karierę w wieku 32 lat. - Przed transferem do Realu pomyślałem, że być może to będą moje ostatnie prawdziwe wakacje. No i popuściłem sobie tamtych wakacji tak jak w każdych kolejnych. Mówią, że jestem leniem, ale przecież byłem profesjonalnym piłkarzem przez 16 lat - mówił Hazard.

W ostatnich miesiącach kariery Hazard często zmagał się z kontuzjami i miał kilka nadprogramowych kilogramów. Hazard zaczął dbać o formę fizyczną dopiero po zakończeniu kariery. - Moja kondycja? Dbam o nią i formę fizyczną. Nie chcę wyglądać jak Świnka Peppa. Grywam w piłkę z przyjaciółmi, nadal jestem aktywny. Teraz przyjdzie mi zagrać tylko w towarzyskim meczu, ale nawet w takich zawsze chcesz wygrywać - stwierdził Hazard.

Hazard był zawodowym piłkarzem przez ponad 20 lat. W trakcie kariery reprezentował takie kluby jak Lille (2005-2012), Chelsea (2012-2019) oraz Real Madryt (2019-2023). Zdecydowanie najwięcej meczów zagrał w barwach Chelsea (352). Jak aktualnie wygląda życie Hazarda po odwieszeniu butów na kołku?

Eden Hazard cieszy się życiem po karierze. "Może zapalić papierosa"

Szerzej o tym opowiedział Thierry Hazard, ojciec Edena w rozmowie z portalem sudinfo.be. Okazuje się, że Eden znów jest szczęśliwy. - Mecze towarzyskie pozwalają mu doświadczyć przyjemności w amatorskim futbolu, którego nigdy nie znał. Gra dwie połowy i cieszy się trzecią. Może teraz zapalić papierosa, a jeśli ma na to ochotę, to zje hamburgera. Czy Eden mógł mieć jeszcze lepszą karierę? Ależ nie. Gra w piłkę sprawiała mu przyjemność - powiedział.

- Powiedziałem Edenowi: daj ludziom przyjemność tak jak wcześniej w Chelsea i reprezentacji Belgii. Ale żeby dawać przyjemność innym, to trzeba ją czerpać. Eden rozwiązał kontrakt z Realem, zamiast go wypełnić w pełni - dodał Thierry Hazard, który jest dyrektorem trzecioligowego Royal Union Tubize-Braine. Ostatnio ten zespół przegrał 0:4 z Anderlechtem w Pucharze Belgii. W tym meczu między sobą zagrali trzej bracia Edena Hazarda - Thorgan w Anderlechcie, a Kylian i Ethan w Tubize-Braine.

Hazard zagrał 126 meczów w reprezentacji Belgii, w których strzelił 33 gole i zanotował 36 asyst. Hazard jest drugim najlepszym strzelcem w historii kadry (liderem jest Romelu Lukaku z 85 golami), a pod względem liczby występów Hazard zajmuje czwarte miejsce. Przed nim jest Jan Vertonghen (157), Axel Witsel (132) i Toby Alderweireld (127).