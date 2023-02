Znany sędzia krytykuje VAR. "Spowodował duży problem"

Kontrowersji wokół używania systemu VAR w Premier League nie ma końca, a ostatnia seria gier już zyskała miano najgorzej poprowadzonej kolejki przez sędziów. Błędy zespołu VAR wypaczyły wyniki starć Arsenalu z Brentfordem oraz Crystal Palace z Brighton & Hove Albion. Zdaniem byłego arbitra Marka Clattenburga wprowadzenie wideoweryfikacji negatywnie wpłynęło na jakość pracy sędziów.

Znany arbiter krytykuje VAR

Clattenburg skończył karierę sędziowską w 2019 r., więc miał jeszcze okazję popracować z systemem VAR i może realnie ocenić jego przydatność. Choć większość środowiska piłkarskiego uważa jego wprowadzenie za bardzo dobry pomysł, to wciąż VAR ma swoje wady. Według Clattenburga jedną z nich jest to, że odbiera arbitrom pewność w podejmowaniu decyzji, o czym osobiście się przekonał.

- VAR spowodował duży problem. Przytrafiło mi się to, gdy wyjechałem sędziować do Chin. Straciłem umiejętność do podejmowania decyzji. Postawiłem na VAR. Tak było mi wygodnie - mówił w rozmowie z dziennikiem "Daily Mail".

VAR dziś rozstrzyga, czy należy uznać gola, przyznać rzut karny, czy też pokazać czerwoną kartkę. Rozstrzyga kwestie faulu, spalonego i zagrania ręką. Clattenburg uważa, że sędziowie mogą potrzebować VAR-u w jeszcze innych momentach, ale ograniczają ich przepisy. Zdarzają się sporne sytuacje, w których VAR wydaje się naprawdę potrzebny, ale nie może interweniować. Dlatego VAR wciąż nie jest systemem doskonałym.

- Czasami sędzia może potrzebować VAR, ale nie w takim zakresie, jak teraz jest używany. Ja bałem się podejmować decyzję. Widzę to też u innych sędziów. Z VAR pozostały problemy, które były znane wcześniej. Różnica jest taka, że sędziowie nie podejmują już decyzji - stwierdził.

System VAR zadebiutował w sierpniu 2016 r. W Polsce został użyty pierwszy raz w maju 2017 r.