Oto luksusowa willa Lewandowskich. Cudowna sceneria

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu Robert Lewandowski przeniósł się z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Pod kątem indywidualnym pierwsze kilka miesięcy w nowym klubie było dla niego udane, bo w 28 meczach zdobył 23 bramki i miał sześć asyst. Zdobył również Superpuchar Hiszpanii.

Tak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie. Dom ociekający luksusem

Jeszcze przed transferem do LaLigi Lewandowski wspólnie z rodziną chętnie odwiedzał Hiszpanię. Z tego powodu w 2021 roku zakupił willę na Majorce. Budowla liczy 411 metrów kwadratowych i stoi na działce o powierzchni 1200 mkw. Wartość posiadłości szacuje się na 3,5 miliona euro, czyli 16,69 miliona złotych.

Po tym, gdy napastnik przeniósł się do FC Barcelony, musiał rozejrzeć się za nowym domem. Wraz z rodziną osiedlił się w miejscowości Sitges, położonej około 35 kilometrów na południowy zachód od stolicy Katalonii. Tamtejsze posiadłości należą do najdroższych w kraju - szacuje się, że miesięczny wynajem willi, w której mieszka Lewandowski, kosztuje 80 tys. zł, natomiast zakup posiadłości to wydatek rzędu 20 mln zł.

Wielkim atutem Sitges jest urokliwe położenie. Kilka minut spacerem wystarcza, aby dotrzeć do plaży i morza, kilka kilometrów od miasta znajdują się też góry. Mieszkańcy nie mogą również narzekać na brak słońca, co widać po aranżacji willi Lewandowskich. Salon jest w zasadzie w pełni oszklony, aby mogli jak najpełniej korzystać z pięknej pogody.

W posiadłości znajduje się kilka sypialni czy otwarta kuchnia. Równie bogato jest na zewnątrz, gdzie znajduje się kilka tarasów, basen oraz różnorodna roślinność. W luksusowych dzielnicach Sitges znajdą również liczne atrakcje jak pola golfowe, liczne restauracje, parki czy trasy rowerowe.

W trakcie sezonu Robert Lewandowski nie ma wiele czasu, aby nacieszyć się urokami luksusowej willi. To ze względu na napięty terminarz rozgrywek i liczne wyjazdy. Być może w ostatnim czasie przebywał tam dłużej, gdyż Barcelonie przypadły dwa mecze domowe z rzędu.

Pierwszy z nich rozegrała w ostatni czwartek i zremisowała 2:2 z Manchesterem United w 1/16 finału Ligi Europy. Drugi zagra w niedzielę 19 lutego o godzinie 21:00 z Cadizem.