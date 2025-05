Zaskoczenie w kadrze. Oto reakcja na decyzję Lewandowskiego

Oświadczenie napastnika reprezentacji Polski wywołało burzę w środowisku polskiej piłki. W końcu Biało-Czerwonych podczas zbliżającego się zgrupowania czeka bardzo istotny mecz eliminacji mistrzostw świata z Finlandią. Lewandowski jest kapitanem kadry, zagrał w niej najwięcej razy w historii (158 spotkań) i strzelił największą liczbę bramek (85). Wielu kibiców i ekspertów uważa, że piłkarz tej klasy nie powinien rezygnować z gry wyłącznie z powodu natężenia sezonu klubowego. A taki powód absencji Lewandowski podał jako przyczynę swojej decyzji.

Zalewski zaskoczony pytaniem dziennikarza. "Nie wiedziałem"

Przez zbliżającym się finałem Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan i PSG, Adrian Heluszka z Przeglądu Sportowego Onet miał okazję porozmawiać z Nicolą Zalewskim, któremu zadał pytanie o brak Lewandowskiego podczas najbliższych spotkań reprezentacji.

- Nie wiedziałem o tym - odparł zaskoczony Zalewski. - Wiadomo, że Robert jest naszym kapitanem i bardzo ważną postacią dla kadry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale mamy z przodu bardzo dobrych napastników - dodał Polak.

W obliczu nieobecności 36-latka Michał Probierz zdecydował się powołać trzech napastników: Adama Buksę (FC Midtjylland), Krzysztofa Piątka (Basaksehir) oraz Karola Świderskiego (Panathinaikos AO). Polacy z Finlandią zagrają 10 czerwca w Helsinkach. Cztery dni wcześniej w Chorzowie zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z Mołdawią.

Zalewski pogratulował Napoli, ale teraz "myślimy tylko i wyłącznie o tym"

Zalewski obecnie skupia się jednak przede wszystkim na sobotnim finale Ligi Mistrzów. Chociaż Inter pod wodzą Simone Inzaghiego dobrze prezentuje się na boisku, to w razie porażki skończy sezon bez żadnego trofeum, co z pewnością byłoby rozczarowaniem dla fanów Nerazzurri. W Pucharze Włoch odpadł w półfinale rozgrywek, po porażce w dwumeczu z AC Milan. Z kolei w Serie A zajął drugie miejsce, za SSC Napoli.

- Gdy spojrzymy teraz z perspektywy czasu na ostatnie mecze, to remis z Lazio (2:2) trochę nas zabolał. Jakbyśmy wygrali to spotkanie, to mielibyśmy pierwsze miejsce w tabeli. Taka jest piłka. [...] Musimy pogratulować wygranej ekipie Napoli. To był bardzo ciekawy sezon, walka z nimi była zacięta. Teraz mamy przed sobą bardzo ważne spotkanie i myślimy tylko i wyłącznie o tym - powiedział Zalewski.

Finał Ligi Mistrzów odbędzie się w sobotę 31 maja o godzinie 21:00.