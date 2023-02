UEFA wydała decyzję ws. Rosji. Ukraińskie media nie dowierzają: "Absurdalny żart"

Rosja została całkowicie wyłączona z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich, od kiedy w lutym ubiegłego roku zaatakowała zbrojnie Ukrainę. Reprezentacja rozgrywa tylko mecze towarzyskie z przyjacielskimi federacjami, natomiast rosyjskie kluby rywalizują jedynie na własnym podwórku. Nie przeszkadzało to jednak władzom UEFA, aby mimo wszystko umieścić Rosję w oficjalnym rankingu.

Rosja uwzględniona w tabeli współczynników. Kluby otrzymają najmniejszą liczbę punktów

UEFA poinformowała, że po zakończeniu sezonu 2022/23 Rosja zostanie uwzględniona w tabeli współczynników, a więc rankingu, który prowadzony jest na podstawie wyników drużyn klubowych i narodowych i determinuje m.in. to, jak dane zespoły rozstawione są w poszczególnych rozgrywkach. Rosjanie mają otrzymać najmniejszą możliwą liczbę punktów (4.333 pkt). Co szokuje, to że w ogóle zostaną uwzględnieni.

"Z uwagi na zawieszenie wszystkich rosyjskich drużyn narodowych i klubów w rozgrywkach UEFA do odwołania, Rosji zostanie przypisana najniższa ilość punktów współczynnika, jaką jej zespoły zdobyły w ciągu ostatnich pięciu sezonów" - poinformowała UEFA na stronie internetowej.

Jest to rozczarowująca decyzja władz UEFA, zwłaszcza dla Ukraińców. Portal football24.ua. postanowił odnieść się do tej decyzji w mocnych słowach. "Radość z całkowitego pozbawienia Rosji punktów za sezon 2022/23 okazała się przedwczesna. Wcześniej na oficjalnej stronie UEFA naprzeciwko rosyjskiej tabeli widniał minus, co dawało nadzieję na sprawiedliwą decyzję. Takie prezenty od UEFA to cyniczny i absurdalny żart. Ukraińskie kluby cierpią i nie mogą pokazać swojego maksimum właśnie z powodu inwazji Rosji" - napisano.

Ukraińskie kluby nadal są w grze w tegorocznych edycjach europejskich pucharów. Szachtar rywalizuje o awans do 1/16 finału Ligi Europy ze Stade Rennais, natomiast Dnipro-1 walczy w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy z AEK Larnaką. Jednym przedstawicielem Polski na europejskiej scenie pozostał Lech Poznań, który w 1/16 finału LKE mierzy się z Bodo/Glimt.

Tabela współczynników (stan na 4 listopada 2022):