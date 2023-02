Zaskakująca decyzja Thurnbichlera. Polacy skaczą tak dobrze, że zakończyli zgrupowanie

Po słabszych startach polskich skoczków w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Lake Placid trener Thomas Thurnbichler podjął decyzję o wycofaniu Polaków z zawodów w Rasnovie. Podobnego wyboru dokonała zresztą większość czołowych reprezentacji. Polscy zawodnicy w ostatnich dniach trenowali w Zakopanem i szlifowali formę przed najważniejszą imprezą sezonu.

Dawid Kubacki i spółka trenowali w Zakopanem. Thomas Thurnbichler podjął zaskakującą decyzję

Na tydzień przed startem mistrzostw świata w Planicy wydaje się, że nasi reprezentanci są w dobrej formie. Do tego stopnia, że sztab szkoleniowy podjął decyzję o wcześniejszym zakończeniu zgrupowania. Zdaniem trenerów skoki wyglądały na tyle dobrze, że zawodnicy nie potrzebowali oddawać ich więcej. - Skoki wyglądały dobrze. Teraz już czas na odpoczynek przed mistrzostwami świata - przekazał Jan Winkiel portalowi WP SportoweFakty.

W ostatnim czasie niewiadomą była forma Kamila Stocha, który po słabych występach w Bad Mitterndorf nie poleciał na Puchar Świata do Lake Placid. - Skoki Kamila też wyglądały dobrze - uspokoił sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego.

W stolicy polskich Tatr pod okiem Thomasa Thurnbichlera trenowali Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Oni wydają się pewniakami do wyjazdu do Planicy. Polska może zabrać jeszcze jednego zawodnika do Słowenii. To, kto nim będzie okaże się najpewniej po weekendzie w Rasnovie, w którym Polskę reprezentują Jan Habdas, Kacper Juroszek, Tomasz Pilch i Maciej Kot.

Pierwszy konkurs skoków narciarskich mężczyzn na mistrzostwach świata w Planicy zaplanowano sobotę 25 lutego o 17:00 na skoczni normalnej. Złotego medalu będzie bronić Piotr Żyła. Dzień wcześniej rozegrane zostaną kwalifikacje. Pierwsze oficjalne treningi odbędą się już w czwartek.