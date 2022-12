Lewandowski pominięty w wyborze "11" roku. "Nie był brany pod uwagę"

Robert Lewandowski powrócił nie tak dawno do Barcelony po zakończonych mistrzostwach świata w Katarze, gdzie doszedł z reprezentacją Polski do 1/8 finału. Polak jest już w treningu z zawodnikami wicemistrza Hiszpanii, jednak na występ na boiskach LaLigi będzie musiał jeszcze sporo poczekać. Konkretniej, do końca stycznia, kiedy skończy się jego zawieszenie, otrzymane po listopadowym spotkaniu z Osasuną Pampeluna. Nie są to jednak jedyne złe informacje dla piłkarza.

Robert Lewandowski nie znalazł się w jedenastce roku LaLiga. Zastąpił go zawodnik Celty Vigo

Jeden z największych serwisów sportowych SofaScore opublikował najlepsze jedenastki topowych lig europejskich w 2022 roku. W "11" La Liga możemy zobaczyć w ataku duet: Karim Benzema - Iago Aspas. Nie znalazło się tam miejsce dla Lewandowskiego, co zszokowało większość fanów.

Portal zdążył się już wytłumaczyć z tej zaskakującej sytuacji. - Lewandowski nie był brany pod uwagę w jedenastce roku, ponieważ nie zdążył zagrać wystarczającej liczby minut. Piłkarz musi mieć rozegranych przynajmniej 60% możliwego czasu. Polakowi zabrakło co najmniej 25% minut, aby mógł znaleźć się w zestawieniu - napisało SofaScore.

Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelony od 19 lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się za 45 milionów euro z Bayernu Monachium. Napastnik w 19 dotychczasowych meczach w koszulce "Dumy Katalonii" zdobył 18 bramek. Aktualnie jest liderem klasyfikacji strzelców LaLigi z 13 golami na koncie, wyprzedzając drugiego Borję Iglesiasa o 5 trafień.

FC Barcelona zajmuje obecnie pozycję lidera hiszpańskiej LaLigi, wyprzedzając drugi Real Madryt o dwa punkty. Piłkarze Xaviego powrócą do rozgrywek już w najbliższą sobotę (31 grudnia), kiedy zmierzą się w derbach Barcelony z Espanyolem. W następnych dniach "Duma Katalonii" rozegra spotkanie Pucharu Króla z CF Intercity (4 stycznia) oraz półfinał Superpucharu Hiszpanii z Betisem (12 stycznia) - w obu meczach gotowy do gry będzie Lewandowski, którego zawieszenie obejmuje wyłącznie rozgrywki ligowe.