Barcelona może dokonać wielkiego transferu. I to za darmo. Jeden warunek

Niemiecki dziennik "Bild" informował, że Youssoufa Moukoko odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu z Borussią Dortmund, która zaoferowała piłkarzowi 5 mln euro rocznie oraz bonus za potencjalny podpis. - Mogę potwierdzić, że na razie nie jesteśmy blisko porozumienia z Borussią Dortmund w sprawie nowego kontraktu. Youssoufą zainteresowane są wielkie kluby, szczególnie gdy może on być dostępny na zasadzie wolnego transferu - mówił kilkanaście dni temu agent zawodnika Patrick Williams w rozmowie z telewizją "Sky". Obecnie sytuację chce wykorzystać Barcelona, która pragnie ściągnąć piłkarza za darmo.

Ultimatum dla Moukoko. Piłkarz musi obniżyć swoje wymagania finansowe

Kontrakt Moukoko z niemieckim zespołem jest ważny do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli piłkarz nadal nie będzie garnął się do przedłużenia umowy, to od lipca przyszłego 18-latka będzie można pozyskać na zasadzie wolnego transferu. FC Barcelona już teraz prowadzi zaawansowane rozmowy ze środowiskiem niemieckiego napastnika. Youssoufa Moukoko niejednokrotnie pokazywał w mediach społecznościowych, że sympatyzuje z "Blaugraną", dlatego ściągnięcie piłkarza na Camp Nou wydaje się być bardzo prawdopodobne.

Lluis Miguelsanz z katalońskiego dziennika "Sport" poinformował, że jeśli Youssoufa Moukoko chce dołączyć latem za darmo do FC Barcelony, to będzie musiał znacząco obniżyć swoje wymagania finansowe. Sytuacja ekonomiczna "Blaugrany" nadal nie jest stabilna, dlatego hiszpański klub nie jest w stanie zaoferować Niemcowi oczekiwanej kwoty około 7 mln euro za sezon. Ponadto "Barca" nie ma zamiaru walczyć i licytować się z innymi zespołami w kwestii transferu piłkarza.

Youssoufa Moukoko trafił do młodzieżowej drużyny Borussii Dortmund w 2016 roku. Do tej pory 18-letni reprezentant Niemiec w pierwszym zespole "Die Borussen" rozegrał 59 spotkań, w których strzelił 11 bramek i zaliczył osiem asyst.