Kowalczyk wskazał swojego faworyta do objęcia kadry. "Najlepszy kandydat"

Kontrakt Czesława Michniewicza z PZPN-em dobiega końca. I już wiadomo, że nie zostanie przedłużony. W 2023 roku kadrę poprowadzi nowy selekcjoner. Kto? Tego jeszcze nie wiadomo. W mediach pojawiają się kolejne nazwiska, a eksperci typują swoich kandydatów. Część z nich obstaje za szkoleniowcem z Polski, inni za selekcjonerem z zagranicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

"To jest dopiero kabaret". Brat Milika odpowiada na zarzuty. Kowalski kontratakuje

Do tej drugiej grupy należy Wojciech Kowalczyk. - Chciałbym w tym momencie kogoś z zagranicy. Kogoś, kto tu przyjedzie i to wszystko posprząta, pozamiata. I nie interesuje mnie to, ze pan prezes nie zna języków obcych. Jaki to jest wizerunek PZPN? Że nie możemy zatrudnić, bo prezes się nie dogada? Czas się uczyć – powiedział były reprezentant Polski w programie "LaLiga Bonita" W Kanale Sportowym.

Kowalczyk chce Marcelo Bielsę w reprezentacji Polski

Kowalczyk stwierdził także, że według niego najlepszym kandydatem jest Marcelo Bielsa. - To jest najlepsza kandydatura – ogłosił Kowalczyk. - Obejrzał ponad 50 meczów reprezentacji – dodał prowadzący program Michał Pol, odnosząc się do konferencji, którą Bielsa zorganizował przed startem mundialu. Opowiadał na niej o reprezentacji Polski i wytypował swoją jedenastkę na podstawie meczów, które obejrzał. - I żyje! I obejrzał to w krótkim czasie. Nie tak jak my przez pięć lat. On obejrzał to przez dwa, trzy miesiące – żartobliwie mówił Kowalczyk.

Były kadrowicz jednak już wcześniej dawał do zrozumienia, że Bielsa to jeden z jego wymarzonych kandydatów. Drugim jest Roberto Martinez, który niedawno pożegnał się z kadrą Belgii. "Marcelo Bielsa i Roberto Martinez, to są dwie dobre kandydatury na przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski. 30 rządowych baniek powinno starczyć" – napisał na Twitterze. O Bielsę może być jednak o tyle trudno, że według doniesień medialnych z początku tego miesiąca miał być bliski przejęcia reprezentacji Urugwaju.

Zbigniew Boniek ostro o wyborze selekcjonera. "Wszyscy wiemy"

Kowalczyk w jednym z felietonów dla "Weszło!" mocno sprzeciwiał się zatrudnieniu polskiego szkoleniowca. "Czy Stal Mielec zamieniłaby w tej chwili Adama Majewskiego na Urbana? No nie zamieniłaby. Dalej - czy przyjęłaby do siebie Adama Nawałkę? Nie. Marka Papszuna? Też nie, ponieważ on potrzebuje czasu, żeby zaszczepić swoją filozofię, ponadto wymaga grubych transferów (tak jak i Skorża), a gdzie w Stali czas, gdzie w Stali pieniądze. Żadnego z tych trenerów w Mielcu by nie chcieli, ale niektórzy uważają: rozważmy ich w roli selekcjonera! Tylko żeby był Polak, bo tu jest Polska! Niestety trzeba przejrzeć na oczy. Jak przyjdzie ktoś zza granicy, to odetnie się od układów. A tego nam trzeba. Jedna uwaga: zagraniczny trener ma mieszkać w Polsce, oglądać ekstraklasę i przykładać się do tej roboty" – pisał.