Lewandowski zapytany o najlepszych kolegów w Barcelonie. Wskazał dwa nazwiska

Robert Lewandowski przeniósł się tego lata z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Polak świetnie rozpoczął przygodę w nowym klubie i do tej pory rozegrał łącznie 19 meczów, w których strzelił aż 18 goli i zaliczył cztery asysty. Jest także liderem klasyfikacji strzelców La Ligi z 13 bramkami na koncie. Dzięki temu stał się ulubieńcem kibiców, którzy stworzyli o nim kilka przyśpiewek.

Robert Lewandowski wskazał, z którymi piłkarzami ma najlepszy kontakt

Lewandowski nie zdobył tylko serc kibiców. Napastnik ma świetne relacje również z kolegami z drużyny, a współpracę z nim bardzo zachwala między innymi Pedri. Niedawno Polak został zapytany przez dziennikarzy "Mundo Deportivo" o to, z którym zawodnikiem dogaduje się najlepiej. - Mój najlepszy kolega w szatni? Mam dobry kontakt ze wszystkimi młodymi zawodnikami FC Barcelony. Mam też dobre relacje z Ter Stegenem i Frenkiem de Jongiem - odpowiedział.

Obaj zawodnicy wcześniej bardzo pozytywnie wypowiedzieli się o Lewandowskim. Holender we wrześniu stwierdził, że Polak jest sympatyczną osobą, a niemiecki bramkarz powiedział, że "lepiej mieć takiego zawodnika w swojej drużynie" i dodał, że jest fenomenalny pod bramką rywala.

Już niedługo zostaną wznowione rozgrywki La Liga, ale Lewandowski ma przedłużone wakacje. Spowodowane jest to czerwoną kartką w spotkaniu z Osasuną Pampeluna, przez którą został zawieszony na trzy mecze. FC Barcelona złożyła w tej sprawie odwołanie, ale zostało ono odrzucone. - To dla mnie bardzo trudny czas i ciężko zrozumieć mi tę decyzję. Uważam, że trzy mecze zawieszenia to zdecydowanie za dużo, za to, co zrobiłem - powiedział Lewandowski w rozmowie z hiszpańskim "Sportem".

W związku z tym FC Barcelona będzie musiała sobie poradzić bez niego w starciach z Espanyolem, Atletico Madryt i Getafe. Najbliższe z nich przeciwko Espanyolowi odbędzie się już w sobotę o 14:00.

Po 14 kolejkach drużyna z Katalonii jest liderem La Ligi z dorobkiem 37 punktów. Nad drugim Realem Madryt ma dwa punkty przewagi.

