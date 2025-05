Dramat Wieczystej Kraków! To była 73. minuta

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Wieczysta Kraków jest na prostej drodze do zajęcia pierwszego bądź drugiego miejsca w tabeli II ligi i tym samym wywalczeniu bezpośredniego awansu do I ligi. Tak się jednak najpewniej nie stanie, na co złożyły się m.in. ostatnie trzy porażki z rzędu: 0:1 ze Skrą Częstochowa, 1:2 z Wisłą Puławy i 0:1 z Polonią Bytom. To sprawiło, że Wieczysta spadła na trzecie miejsce w tabeli.

Wieczysta Kraków z czwartym meczem z rzędu bez wygranej

W meczu 31. kolejki Wieczysta Kraków zmierzyła się na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice, a więc drużyną zajmującą czwarte miejsce w tabeli. Od początku spotkania to goście narzucali tempo gry i kontrolowali wydarzenia na boisku. Nagroda za to przyszła w 32. minucie. Paweł Łysiak otrzymał piłkę na prawym skrzydle, uderzył z lewej nogi i piłka, odbijając się od słupka, wpadła do bramki.

W drugiej połowie gra nieco się wyrównała, aż w głupiej sytuacji Wieczysta sprawiła, że Chojniczanka Chojnice otrzymała rzut karny w 73. minucie spotkania. Do piłki podszedł Dariusz Kamiński, który pewnym strzałem wyrównał stan rywalizacji.

Wieczysta naciskała, starała się, ale piłka nie chciała wpaść do bramki Damiana Primela. Tym samym mecz zakończył się remisem 1:1, a krakowski zespół pozostaje bez wygranej w czterech ostatnich meczów. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Wieczysta pozostaje na trzecim miejscu i ma 59 punktów. Za to Chojniczanka jest czwarta i ma 58 "oczek".

Chojniczanka Chojnice - Wieczysta Kraków 1:1

Bramki: 73' Kamiński - 32' Łysiak