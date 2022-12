Kłopoty wracają do Barcelony. Zespół Lewandowskiego musi pozbyć się gwiazdy

Powoli sezon piłkarski wraca do normy, a to oznacza, że klubowe rozgrywki w najlepszych ligach świata ponownie będą emocjonować fanów piłki nożnej. W La Liga liderująca FC Barcelona zaczyna planować swoje pierwsze ruchy podczas letniego okienka transferowego. "Duma Katalonii" w sezonie 2022/2023, po sprowadzeniu wielu gwiazd latem, takich jak Robert Lewandowski, Jules Kounde, czy Raphinha, liczyła, że z przytupem wróci do gry o największe cele. O ile w lidze hiszpańskiej idzie jej bardzo dobrze, tak z Ligi Mistrzów już odpadła. Ta sytuacja zmusza więc działaczy z Camp Nou do zaplanowania zmian na kolejne rozgrywki, aby ponownie włączyć się w walkę o trofea i odpowiednio zbilansować budżet klubu.

Jak informuje dziennik "AS" pierwszą próbą poprawy sytuacji finansowej w Barcelonie może okazać się sprzedaż jednej z gwiazd. Mowa tu o ulubieńcu Xaviego, Ousmane Dembele lub rywalizującego z nim o miejsce na prawym skrzydle Raphinhi, który latem 2022 roku został sprowadzony z Leeds United za 58 milionów euro.

Początkowo wydawać by się mogło, że obaj idealnie pasują do koncepcji trenera i świetnie sprawdzą się we współpracy z Robertem Lewandowskim. Problem jednak pojawił się wtedy, gdy okazało się, że obaj wolą grać na prawym skrzydle, przez co zawsze któryś z nich musiał usiąść na ławce rezerwowych. Częściej szansę od pierwszych minut dostawał Ousmane Dembele, który pod okiem Xaviego w poprzednim sezonie pokazał, że wciąż może wiele dać FC Barcelonie. Raphinha z kolei często zawodził i to on najprawdopodobniej zostanie wystawiony na sprzedaż w letnim okienku transferowym. Jak pisze hiszpańska gazeta za sprowadzenie Brazylijczyka jest odpowiedzialny przede wszystkim Joan Laporta, który dobrze zna się z jego agentem Deco. Teraz jednak nie może mieć sentymentów do swojego przyjaciela, bo musi poprawić finansową sytuację "Dumy Katalonii" i będzie chciał go sprzedać za jak największe pieniądze, ponieważ nie jest w stanie utrzymać dwóch tak drogich piłkarzy w drużynie, gdy jeden ma siedzieć na ławce rezerwowych.

Dla porównania Ousmane Dembele w tym sezonie w 20 meczach zdobył 5 bramek i zanotował 7 asyst. Raphinha z kolei strzelił 2 gole i dołożył do tego 4 kluczowe podania.

