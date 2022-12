Niezły dowcip. FC Barcelona ma zamiar pozyskać Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe w sierpniu 2017 roku zamienił AS Monaco na Paris Saint-Germain i od tamtego czasu pozostaje zawodnikiem klubu ze stolicy Francji. Od miesięcy media łączą go jednak z transferem do Realu Madryt, do którego miało dojść już w lecie 2021 roku. Francuz przedłużył kontrakt z PSG, który obowiązuje do czerwca 2025 roku. Teraz hiszpańskie media informują, że 24-latek może dołączyć do FC Barcelony.

Kylian Mbappe może trafić do FC Barcelony? Hiszpanie świetnie się bawią

- Pomimo problemów finansowych FC Barcelona chce przyszłego lata i wykorzystać kolejną dźwignię finansową i pozyskać Kyliana Mbappe. Francuski napastnik nie przeżywa najlepszego momentu i poczuł się źle, że Leo Messi przedłużył kontrakt z PSG - czytamy w "Mundo Deportivo".

Dla Mbappe porażka z Messim w finale mundialu miałaby oznaczać, że to Argentyńczyk będzie od teraz liderem PSG, a prezes Nasser Al-Khelaifi zrobi wszystko, by czuł się dobrze w Paryżu. Podobno przedłużenie kontraktu 35-latka jest tylko kwestią czasu, a to kumuluje niezadowolenie Mbappe. Z tego powodu Francuz miałby zrobić na złość nie tylko PSG, ale również Realowi Madryt i przenieść się do FC Barcelony. "Mundo Deportivo" przekonuje, że w Paryżu ma konflikt z Messim, a w Madrycie z Karimem Benzemą. Z kolei w Barcelonie ma mowy o nienawiści do któregoś z graczy.

Furtką dla Mbappe na opuszczenie PSG miałby być zapis w jego kontrakcie, który pozwala odejść, kiedy pojawią się "ważne powody". Częścią transakcji miałby być również Ousmane Dembele, który powędrowałby do PSG. Ponadto pośrednikiem w transferze miałby być polityk Manuel Valls, który jest kibicem FC Barcelony i miałby rozmawiać z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, który ma wpływ na Mbappe.

Powyższe informacje brzmią kuriozalnie i prawdopodobnie są jedynie żartem dziennikarzy "Mundo Deportivo". 28 grudnia Hiszpanie obchodzą odpowiednik "Prima Aprilis", który nazywany jest "Dniem Niewiniątek".