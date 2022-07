Aubameyang zdecydowanie o transferze Lewandowskiego. "Prawdziwe szaleństwo"

33-letni Pierre-Emerick Aubameyang nie jest zbyt długo w FC Barcelonie. Przyszedł z Arsenalu zimą tego roku, ale pokazał się z naprawdę dobrej strony. Rozegrał 17 spotkań w La Lidze, strzelił 11 goli i miał asystę.

Kilka dni temu, już po transferze Roberta Lewandowskiego, hiszpańscy dziennikarze ostrzegali Aubameyanga, że może stracić miejsce w wyjściowej "11" FC Barcelony. - Aubameyang musi co najmniej utrzymać formę strzelecką, aby nie stracić argumentów w walce o pierwszy skład. O to będzie trudno, bo z transferu Lewandowskiego zachwyceni są wszyscy - pisała "Marca".

Sam zawodnik jest szczęśliwy z transferu Roberta Lewandowskiego. I to mimo faktu, że prawdopodobnie straci miejsce w podstawowym składzie. Tym bardziej, że w ataku są jeszcze: Ansu Fati, Raphinha, Ousmane Dembele i Ferran Torres.

- Kiedy transfer Lewandowskiego stał się oficjalny, byłem szczęśliwy i bardzo podekscytowany. Znam go dobrze, graliśmy razem w Dortmundzie i przeżyliśmy tam trochę miłych chwil. Wymieniliśmy kilka zabawnych słów o przeszłości. Jestem naprawdę szczęśliwy, ponieważ w ten sposób Barcelona będzie konkurencyjna, mając świetnych napastników. Jakość Lewego to prawdziwe szaleństwo. Zawsze cieszę się, gdy gram razem z nim - powiedział Aubameyang w rozmowie z ESPN.

Gabończyk wrócił również do przeszłości i wspólnych występów z Robertem Lewandowskim. W sezonie 2013/14 występowali w Borussii Dortmund. Obaj zagrali w podobnej liczbie spotkań: Lewandowski w 48, a Aubameyang w jednym mniej. Polak strzelił jednak 28 bramek we wszystkich rozgrywkach, a Aubameyang 16.

Trener Juergen Klopp (z tyłu) z Borussii utrzymuje świetną atmosferę w drużynie Fot. Frank Augstein/AP

- Teraz mamy większe doświadczenie i możemy grać lepiej niż w przeszłości. Jestem pewny, że obaj damy z siebie wszystko, by przebić statystyki uzyskane w Dortmundzie. Osobiście postaram się dać z siebie wszystko i jestem przekonany, że on też to zrobi. Mamy nadzieję na lepsze liczby niż w przeszłości - dodał Aubameyang.

Pochwalił on również trenera Xaviego, trenera FC Barcelony.

- Xavi był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale jako trener też ma dobrą wizję. Chce, by Barcelona kontrolowała piłkę i zawsze patrzyła naprzód. Mamy wystarczającą motywację, żeby walczyć o trofea. Budujemy niesamowitą drużynę - powiedział Gabończyk.

FC Barcelona nowy sezon zainauguruje 13 sezon. W pierwszej kolejce La Ligi zagra przed własną publicznością z Rayo Vallecano. Początek meczu o godz. 19.30.