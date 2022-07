Matty Cash strzelił samobója. A trener Manchesteru United wściekły. "Niedopuszczalne"

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

To była 42. minuta meczu rozegranego w Perth. Manchester United w strugach deszczu rozgrywał spokojnie atak pozycyjny na swojej połowie. Piłkę otrzymał Fred, brazylijski środkowy pomocnik. Zdecydował się na długie podanie w kierunku wybiegającego na czystą pozycję Jadona Sancho. Reprezentant Anglii zauważył jeszcze lepiej ustawionego Marcusa Rashforda i zagrał mu w pole karne. Rashford próbował uderzyć z woleja, ale źle trafił w piłkę, która na jego szczęście, odbiła się jeszcze od interweniującego Matty'ego Casha i wpadła do siatki.

Ten Hag: Taki spadek koncentracji jest niedopuszczalny

Matty Cash tylko bezradnie odprowadził piłkę wzrokiem. Miał bowiem sporego pecha, że właśnie tak zakończyła się ta akcja. Po niej Manchester United prowadził już 2:0. W 25. minucie prowadzenie dla drużyny prowadzonej przez Erika ten Haga zdobył Jadon Sancho. Po zmianie stron zdecydowanie lepiej zagrali piłkarze Aston Villi. Już w 49. minucie kontaktowego gola strzelił Leon Bailey. Ten sam zawodnik miał asystę przy wyrównującej bramce. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry zdobył ją Calum Chambers.

To bardzo zdenerwowało Erika ten Haga, który po spotkaniu był zdenerwowany. - Piłka nożna to gra błędów, ale musimy je zmniejszać. Trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co wydarzyło się w drugiej połowie. To niemożliwe, że wygrywamy 2:0 i tracimy prowadzenie. Taki spadek koncentracji jest niedopuszczalny. Trzeba wychodzić z szatni w przerwie i wracać do swojego planu, a tego nie zrobiliśmy. Nasze skupienie spadło. Możliwe, że zawodnicy są zmęczeni, ale to nie jest żadna wymówka - powiedział trener Manchesteru United.

Matty Cash w tym meczu grał w podstawowej jedenastce. W 64. minucie zmienił go francuski pomocnik Morgan Sanson.

Aston Villa w letnich sparingach spisuje się bardzo dobrze. Przed starciem z Manchesterem United wygrała trzy mecze: z Walsall 4:0, Leeds 1:0 i Brisbane Roar 1:0. Identyczny bilans miał Manchester United, który pokonał Liverpool 4:0, Melbourne Victory 4:1 i Crystal Palace 3:1.

Premier League wznowi rozgrywki w pierwszy weekend sierpnia. Manchester United podejmie Brighton, a Aston Villa zagra na wyjeździe z Bournemouth.