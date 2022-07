Kapitan Legii Warszawa odchodzi. Definitywnie. 1,3 mln euro

Mateusz Wieteska gra w Legii Warszawa od 11 lat. W tym czasie wygrał z klubem trzy mistrzostwa Polski. W minionym sezonie był kluczowym zawodnikiem stołecznego zespołu i rozegrał łącznie 49 meczów, w których strzelił cztery bramki i zaliczył dwie asysty. Dzięki dobrym występom w Legii, obrońca zadebiutował także w reprezentacji Polski w spotkaniu Ligi Narodów przeciwko Belgii. Wiele wskazuje na to, że jego przygoda z warszawską drużyną dobiega do końca.

Legia ma dostać za Wieteskę 1,3 mln euro

Nowym klubem kapitana Legii ma zostać Clermont Foot. W zeszłym sezonie francuska ekipa niemal do końca walczyła o utrzymanie w Ligue 1. Ostatecznie zajęła 17. miejsce zdobywając 36 punktów, o pięć więcej niż otwierające wówczas strefę spadkową Metz.

Początkowo stołeczny zespół nie zamierzał rozstawać się z piłkarzem, ponieważ nie znalazł jeszcze jego zastępcy. Potwierdził to trener Legii Kosta Runjaić na konferencji przed meczem z Zagłębiem. - Kwestia ewentualnego odejścia z Legii Mateusza Wieteski była mi znana już przed rozpoczęciem sezonu. Teraz wszystkie ręce na pokład, aby znaleźć na jego miejsce odpowiedniego następcę. Jeśli jednak go nie znajdziemy, to Wieteski nie puścimy do innego klubu - powiedział Runjaić.

W sobotę kolejne informacje na temat odejścia Wieteski przekazał Sebastian Staszewski. - Mateusz Wieteska w poniedziałek zostanie piłkarzem Clermont Foot. Po meczu Legii z Zagłębiem pożegna się z kolegami, a jutro popołudniu razem z menadżerami poleci do Francji na badania medyczne. Po nich podpisze umowę na 4 lata. Legia Warszawa zarobi 1,3 mln euro - napisał dziennikarz Sport Interii na Twitterze.

Jak informują Meczyki.pl, Legia znalazła już zastępcę Wieteski. Ma nim być obrońca Warty Poznań Robert Ivanov. Fin gra w poznańskim klubie od jesieni 2020. Do tej pory zawodnik wystąpił w 56 meczach, w których strzelił jednego gola. Na swoim koncie ma także 13 meczów w reprezentacji Finlandii.

