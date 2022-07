Trener klubu ekstraklasy przeprasza za błąd. "Później mamy taki obrazek"

Warta Poznań nie zaczęła najlepiej tego sezonu. W pierwszej kolejce podopieczni Szulczka przegrali z Rakowem Częstochowa 0:1. W następnej serii spotkań było jeszcze gorzej. Piłkarze z Poznania doznali wysokiej porażki z Wisłą Płock (0:4). Sytuacja w Warcie nie wygląda dobrze, a drużyna nadal nie jest skompletowana i wszyscy spodziewają się transferów.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Szulczek przyznaje się do błędu. "Sam dołożyłem się do tego szumu"

Trener Warty Dawid Szulczek wyznał, że również i on jest winien problemów, które obecnie trapią klub. - Myślę, że wszystkie rozmowy, które się obecnie toczą o transferach, odejście Jasona Papeau, tematy które są gdzieś tam obok, czyli kontuzje Mateusza Kupczaka i Adama Zrelaka to wszystko ma wpływ na mentalność. Sam się zresztą do tego szumu dołożyłem w tym tygodniu.

Media: Eder Militao z nowym kontraktem. Wielka podwyżka

- W kolejnych dniach postaram się bardziej skoncentrować na pracy z drużyną, z tymi zawodnikami, których mamy. Na pewno rozmowy o transferach nie wpływają dobrze na tę grupę piłkarzy, odbierają to tak, że są niewystarczający dobrzy, a później mamy taki obrazek, jaki mamy - powiedział Szulczek po meczu z Wisłą Płock, cytowany przez oficjalną stronę Warty.

Szulczek skomentował także porażkę z Wisłą Płock. - Źle weszliśmy w ten mecz. Tracimy jedną, drugą piłkę, przegrywamy walkę, z tego idzie kontra i dostajemy bramkę na dwa i trzy zero. Szkoda, że gol na 0:3 padł tuż przed zejściem do szatni. Natomiast obraz całego meczu wyglądał tak, że Wisła Płock miała dużą przewagę - dodał szkoleniowiec.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zarówno fani i jak i piłkarze Warty mają nadzieję, że problemy w klubie się skończą, a drużyna zacznie wygrywać mecze. W następnej kolejce Ekstraklasy drużyna z Poznania będzie miała do tego kolejną szansę. W trzeciej serii spotkań zmierzy się z Miedzią Legnica, która w zeszłym sezonie grała w I lidze. Starcie zaplanowane jest na sobotę 30 lipca o godzinie 20:00.

Media: Zaskakująca decyzja Luisa Suareza. Wielki powrót do ojczyzny po 16 latach