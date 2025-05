La Liga. Athletic Bilbao - FC Barcelona. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

"To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść" - czy słynna piosenka Elektrycznych Gitar wybrzmi dziś na Estadio San Mames w Bilbao? Zapewne nie, ale z pewnością by mogła. Starcie Athletiku z Barceloną oficjalnie zakończy zmagania w La Liga w sezonie 2024/25. Nie tylko dla tych dwóch drużyn, ale ogólnie też, gdyż to dosłownie ostatni mecz 34. kolejki.

Barcelona z mistrzostwem, Athletic z Ligą Mistrzów, Lewandowski bez króla strzelców

Mecz już bez większej stawki. Barcelona od dwóch kolejek jest pewna mistrzostwa kraju i ten mecz będzie dla niej po prostu o zakończenie sezonu w mistrzowskim stylu. Jeszcze niedawno powiedzielibyśmy, że mogą powalczyć o koronę króla strzelców dla Roberta Lewandowskiego. Niestety Kylian Mbappe w pełni wykorzystał kontuzję oraz słabszą dyspozycję Polaka. W sobotniej rywalizacji z Realem Sociedad Francuz dorzucił kolejne dwa trafienia i ma już sześć goli przewagi. Na 99,999999 proc. nie do odrobienia. Nawet dla kogoś, kto zna smak pięciu goli strzelonych w dziewięć minut.

Sam Athletic Bilbao też już nie gra o nic konkretnego. Baskowie zapewnili sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon, bo z Top 5 z pewnością nie wypadną. Obecnie zajmują czwarte miejsce i nikt nie może ich wyprzedzić. Zrównać się z nimi punktami mógłby Villarreal, ale bilans meczów bezpośrednich jest na korzyść Bilbao (0:0). Z tego samego powodu Athletic nie wyprzedzi też trzeciego Atletico Madryt i nie walczy już o brązowe medale. Mimo to niewykluczone, że na Estadio San Mames zobaczymy ciekawe widowisko. Brak presji może oznaczać więcej odwagi w grze. A że jednym i drugim i tak jej nie brak, grad goli nie jest wykluczony.

O której mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona? Gdzie oglądać finał La Liga? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona rozpocznie się w niedzielę 25 maja o 21:00 na Estadio San Mames w Bilbao. W telewizji będzie można go obejrzeć na kanale Eleven Sports 1, zaś w Internecie na elevensport.pl lub w Canal+ Online, po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy na relację tekstową na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.