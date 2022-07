Niemcy piszą do Dawida Kownackiego. A dopiero co była "mega wtopa"

Fortuna Duesseldorf w piątkowe popołudnie pokonała na własnym stadionie SC Paderborn 2:1 w 2. kolejce niemieckiej 2. Bundesligi. Jednym z bohaterów drugoligowca był były reprezentant Polski Dawid Kownacki, który już w drugiej minucie spotkania wpisał się na listę strzelców, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

W ten sposób wracający z wypożyczenia do Lecha Poznań Kownacki po raz drugi w dwóch kolejkach przyczynił się do wygranej swojej drużyny. Wcześniej uczynił to w wyjazdowym meczu z 1.FC Magdeburg (2:1), gdzie asystował przy zwycięskim trafieniu Felixa Klausa. To w dużej mierze dzięki Polakowi Fortuna po dwóch kolejkach ma na swoim koncie komplet sześciu punktów, co nie zdarzyło się jej nigdy w 2. Bundeslidze.

"Dobrze, że Fortuna go ma". Niemcy pod wrażeniem Kownackiego

"Dawne dziecko z problemami w życiu pewnie się nie spodziewało, że przeczyta o sobie następujące zdanie: Dobrze, że Fortuna ma Dawida Kownackiego!" - napisał po meczu Fortuny z Paderborn dziennik "Bild". Niemieccy dziennikarze odnosili się do faktu, że oni sami kilka miesięcy temu nie pozostawiali na Kownackim suchej nitki, a teraz sytuacja uległa totalnej przemianie.

Były napastnik Bayernu żałuje straty Lewandowskiego. "Będziemy bardzo tęsknić"

Przypomnijmy, że jeszcze przed wypożyczeniem do Lecha Poznań, gdzie Kownacki przyczynił się do zdobycia tytułu mistrza Polski na stulecie klubu, 25-latek był nazywany przez dziennikarzy "Bilda" "mega wtopą", a jego sytuację w Duesseldorfie określali oni jako "katastrofalną".

"Napastnik od dawna był uważany w Duesseldorfie za transferową porażkę, a byli trenerzy rozpaczali nad dyspozycją Kownackiego. Jednak trener Daniel Thioune wydaje się mieć w sobie coś magicznego - przywrócił najdroższy zakup w historii klubu (prawie 8 mln euro) na właściwe tory, co sprawia, że Kownacki może nawet myśleć o przedłużeniu kontraktu z Fortuną" - podsumował "Bild".