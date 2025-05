Raphinha podjął decyzję ws. przyszłości. W Hiszpanii już wiedzą

FC Barcelona w minioną niedzielę pokonała Real Madryt 4:3 i powiększyła przewagę w tabeli nad odwiecznym rywalem do siedmiu punktów. Już tylko kataklizm może zabrać Katalończykom mistrzostwo kraju. Do rozegrania pozostały zaledwie trzy kolejki. Duży udział we wspomnianym zwycięstwie miał Raphinha.

Kibice Barcelony triumfują. Nowe wieści ws. Raphinhi

Ten sezon w wykonaniu FC Barcelony jest niezwykle udany, a mistrzostwo byłoby już trzecim trofeum wywalczonym przez katalońskiego giganta w 2025 roku. Kto wie, gdzie byłaby dziś Barcelona gdyby nie Raphinha notujący najlepszy czas w karierze.

Chyba nikt z kibiców nie spodziewał się, że po przyjściu Hansiego Flicka Brazylijczyk z miejsca stanie się nie tylko jednym z najważniejszych piłkarzy Barcelony, ale i najlepszych piłkarzy w całej Europie. Niespełna 29-letni skrzydłowy, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wystąpił w 54 meczach, zdobywając w nich 34 gole i notując aż 25 asyst. To liczby fenomenalne - nigdy wcześniej takich nie notował.

Nic dziwnego, że na agendzie podnoszony jest temat nowej umowy dla gwiazdora Barcelony.

"FC Barcelona i Raphinha są bardzo bliskie sfinalizowania porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu brazylijskiego skrzydłowego, który podpisałby nową umowę do 2029 roku" - pisze kataloński dziennik "Mundo Deportivo", powołując się na źródła będące blisko zawodnika.

To dla kibiców doskonałe wiadomości, bowiem nie jest tajemnicą, że od wielu miesięcy Raphinha kuszony był przez kluby z Arabii Saudyjskiej. "Zawsze traktował priorytetowo sportowy projekt Barcy. Pomimo atrakcyjności finansowej innych lig, Brazylijczyk uważa, że nie ma lepszego miejsca do rywalizacji na najwyższym poziomie niż Barcelona" - czytamy.

Raphinha do FC Barcelony trafił w 2022 roku. Do tej pory rozegrał dla niej 141 meczów, w których zdobył 54 gole i zanotował 50 asyst. Wcześniej występował w barwach Leeds United.

Kolejny mecz Barcelona rozegra w czwartek 15 maja. Jej rywalem w wyjazdowym starciu będzie Espanyol.