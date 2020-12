780 euro kary dla Leo Messiego. Argentyńczyk musi zapłacić grzywnę

Kilka dni temu Barcelona rozbiła Osasunę 4:0, a jedną z bramek zdobył Leo Messi. Argentyńczyk po zdobyciu bramki zdjął koszulkę, a pod nią miał inną - zespołu Newells' Old Boys z numerem 10, z jakim grał Diego Maradona. W ten sposób Messi oddał hołd swojemu wybitnemu rodakowi. Przepisy nie dopuszczają zdjęcia koszulki. Nawet gdy chodzi o upamiętnienie śmierci takiej legendy, więc sędzia Mateu Lahoz ukarał Messiego żółtą kartką. Okazuje się, że to nie jedyna kara, jaka spotka 33-latka.

Messiemu groziła grzywna w wysokości trzech tysięcy euro, ale kataloński "Sport" informuje, że władze ligi zdecydowały się na jeszcze łagodniejsze rozwiązanie. Barcelona i Messi muszą zapłacić 780 euro grzywny, z czego piłkarz ma uregulować 600 euro.

