To nie żart! Probierz ogłosił nowego selekcjonera! Oto co napisał

W czwartek o godz. 12:00 odbędzie się konferencja prasowa, na której Polski Związek Piłki Nożnej, na czele z Cezarym Kuleszą, ogłosi nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Niemal wszystko wskazuje na to, że będzie to Jan Urban. Były trener Górnika Zabrze ma podpisać kontrakt do końca eliminacji mistrzostw świata 2026, a swoje pierwsze mecze będzie miał we wrześniu, gdy Polska zagra z Holandią (04.09) i Finlandią (07.09). Wciąż jednak nie ma oficjalnego komunikatu w tej sprawie. To jednak nie przeszkodziło... Probierzowi.

Probierz uprzedził wszystkich. Tak zwrócił się do Jana Urbana. "Trzymam kciuki"

Michał Probierz opublikował wpis na portalu X, w którym zwrócił się do Jana Urbana, nowego trenera reprezentacji Polski. "Janek, trzymam za Ciebie kciuki oraz za drużynę. Jesteś odpowiednim człowiekiem na prowadzenie kadry i wierzę, że kibice pomogą nam w awansie na MŚ w USA" - czytamy we wpisie byłego selekcjonera Biało-Czerwonych.

Internauci mieli pretensje do Probierza, że ten... nie poczekał na oficjalny komunikat PZPN ogłaszający zatrudnienie Urbana. "Naprawdę nie można poczekać na oficjalny komunikat PZPN tylko znowu ja, ja, ja i uwaga na siebie?", "ale chamówa", "wszystkie światła na mnie, zajmij się golfem", "Probierz mówi here we go", "Probierz chce jeszcze zaistnieć" - czytamy w komentarzach pod wpisem Probierza.

"Michał Probierz ogłaszający kadrę na polu golfowym czy Michał Probierz ogłaszający swojego następcę przed komunikatem PZPN?" - zapytał Maciej Iwański z TVP Sport.

Jak będzie wyglądał sztab Jana Urbana? Mateusz Borek podaje, że asystentem Urbana zostanie Jacek Magiera, a w jego zespole będzie Józef Młynarczyk, Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski. Funkcja dyrektora Biało-Czerwonych przypadnie Adrianowi Mierzejewskiemu, byłemu reprezentantowi Polski.