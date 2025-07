Niemcy ogłosili o 7:33 ws. Ter Stegena i Barcelony. "To niegodne"

Trwa "zimna wojna" między Markiem-Andre ter Stegenem a FC Barceloną. Klub chce, żeby Niemiec odszedł z klubu, a ten stawił się na początek przygotowań do nowego sezonu. "To, co Barca robi z Ter Stegenem jest całkowicie niegodne!" - grzmi "Bild".