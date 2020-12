Messi i Neymar znów w jednym klubie?! Wypowiedź Brazylijczyka wywołała sensację

Nieco ponad trzy lata minęły już od przejścia Neymara z Barcelony do PSG. Brazylijczyk z paryskim klubem zdążył już zdobyć sporo trofeów, ale od jakiegoś czasu cel ma jeden - ponowną grę z Leo Messim. W ostatnich oknach transferowych wiele mówiło się o możliwym powrocie 28-latka do Katalonii. W obecnej sytuacji finansowej jest to jednak niemożliwe. Być może to więc Messi przeniesie się do innego klubu, np. PSG, by grać razem z byłym kolegą.

Neymar o chęci ponownej gry z przyjacielem z Barcelony opowiedział w rozmowie z ESPN. - To, czego pragnę najbardziej, to ponowna gra z Leo Messim. Jeśli zechce, pozwolę mu nawet występować na mojej pozycji - przyznał piłkarz. - W przyszłym roku musimy grać razem, na pewno - dodał.

Na razie scenariusz, który sprawi, że Neymar i Messi znów zagrają razem jest jeden - transfer Argentyńczyka do PSG. On sam chce odejść z Barcelony, a dla PSG jego sprowadzenie także byłoby spełnieniem marzeń. I jedyną opcją na ponowne występu u boku starego przyjaciela. Na powrót Neymara do Barcelony nie ma bowiem żadnych szans. Klub najpierw musi zasypać ogromną dziurę budżetową powstałą przez wstrzymanie rozgrywek i grę bez kibiców w dobie pandemii koronawirusa.

W tym sezonie Neymar rozegrał 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 6 goli i zaliczył 4 asysty.