Marcin Najman ujawnił szokującą informację. "Dowiedziałem się o tym dzień przed walką"

Tym razem o FAME MMAzrobiło się głośno po gali z udziałem Marcina Najmana. 41-latek miał się bić z "Don Kasjo" na zasadach pięściarskich, ale gdy tylko zdał sobie sprawę, że nie da rady go pokonać, to najpierw go obalił, a potem - już po ostrzeżeniu sędziego - kopnął. Najman został zdyskwalifikowany, ale to był dopiero początek zamieszania. Po ogłoszeniu werdyktu sędziowskiego, Damian Herczyk, trener Najmana, podszedł do "Don Kasjo", którego obezwładnili ochroniarze, i wykręcił mu nogę, zrywając mu więzadła w stawie skokowym. Od gali minął już ponad tydzień, ale Najman wciąż przeżywa imprezę FAME i nie może się pogodzić z dyskwalifikacją.

REKLAMA

Marcin Najman został wyzwany na pojedynek. Dwóch rywali

Zobacz wideo Saleta: Najman jest tchórzem i szkodnikiem. Powinien być wykluczony

- Dzień przed walką z Bestią dowiedziałem się, ze to jednak nie będzie walka tylko program telewizyjny. A teraz dowiedziałem się, że złamałem reguły walki. To już nie był program tv? Można się pogubić... Zapomniałem ze walczę z tym tchórzem co się od początku bał walki w mma - napisał na Twitterze Najman.

Najman odwołał się do walki z Piotrem "Bestią" Piechowiakiem i sugeruje, że jego porażka nie była wynikiem walki, a częścią "programu telewizyjnego". 41-latek stara się także tłumaczyć swoje bezczelne zachowanie, którego dopuścił się na gali, gdy dwukrotnie złamał przepisy.

Tanie prowokacje, absurdalne tłumaczenia. Marcin Najman zbija fortunę na niemal zerowych umiejętnościach

FAME MMA rozbiło bank!

FAME MMA rozbiło bank! - Dowiedziałem się, ze źródeł bliskich i dobrze poinformowanych, że rozeszło się około pół miliona PPV - zdradza Andrzej Kostyra, dziennikarz "Super Expressu". To oznacza, że polska federacja mogła zarobić na sprzedaży PPV ponad 10 milionów złotych!