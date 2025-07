Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Brazylii. Złe wieści dla Polski

W środowy wieczór reprezentacja Polski rozpocznie walkę w trzecim turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Biało-Czerwoni wciąż mają szansę na to, by wygrać fazę zasadniczą tego turnieju, a także są blisko awansu do tegorocznych finałów. O godz. 5:00 swój mecz grała Brazylia, a więc główny rywal Polaków. Oto jak wygląda tabela Ligi Narodów przed spotkaniem Polska - Iran.