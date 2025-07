Rozbiór klubu Ekstraklasy trwa w najlepsze. Odeszło 17 piłkarzy!

Nowy sezon Ekstraklasy to często spore zmiany kadrowe w konkretnych klubach. Nie inaczej jest w Piaście Gliwice, który zmaga się z problemami finansowymi, co doprowadziło to prawdziwego wietrzenia siatki. Odeszło wielu zawodników, a przyszło... zaledwie czterech!