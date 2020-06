Leo Messi może złamać dwie nieprawdopodobne bariery. To niepojęte!

Liga hiszpańska nie zwalnia tempa. We wtorek odbędą się kolejne spotkania w ramach 28. kolejki. O godz. 22:00 FC Barcelona podejmie Leganes, broniące się przed spadkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo LaLiga wychodzi z zamrażarki. "Barcelona jest najbardziej pokiereszowana"

Dwa nieprawdopodobne wyczyny w zasięgu Messiego

Po zdobyciu gola w ostatnią sobotę na Majorce (12 sezonów z rzędu z przynajmniej 20 bramkami), Leo Messi będzie miał szansę na kolejne niesamowite osiągnięcie. Jeśli we wtorek uda mu się strzelić dwa gole na Camp Nou z Leganes, to dobije do granicy 700. trafień w zawodowej karierze. Do tej pory Argentyńczyk ma na koncie 628 goli w 719 meczach dla Barcelony (średnia 0,88 gola na mecz) i 70 dla reprezentacji. 1 maja 2005 roku mógł cieszyć się z pierwszego trafienia w barwach Blaugrany w ligowym meczu z Albacete. Licząc natomiast tylko rozgrywki La Liga, 6-krotny zdobywca Złotej Piłki w 475 spotkaniach trafił do siatki aż 439 razy (śr. 0,92).

Tak wygląda dorobek bramkowy Messiego w zawodowej karierze:

628 dla (w 719 meczach)

70 dla reprezentacji Argentyny (w 138 meczach)

580 lewą nogą, 439 z gry, 88 rzutów karnych i 53 z rzutów wolnych

92 prawą nogą

24 dające prowadzenie

1 ręką

1 klatką piersiową.

To jednak nie wszystko. Messi stanie we wtorek przed szansą na jeszcze jedno spektakularne osiągnięcie. Dotychczas miał udział przy 498 bramkach FC Barcelony na Camp Nou (369 goli i 129 asyst, z czego 19 trafień w 2020 roku). Brakuje mu zatem tylko dwóch, aby złamać kolejną magiczną barierę.

Przeczytaj także: