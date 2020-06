Cristiano Ronaldo czy Messi? Naukowcy ustalili, kto jest lepszy. Deklasacja!

eurotram 16 minut temu 0

Po wyniku widać dokładnie,że pod uwagę brano tylko mecze klubowe. Ciekawe tylko,czy algorytm uwzględniał skrajne ustawienie całej gry Barcelony pod Messiego (ZNACZNIE większe niż w Realu,bo Real już dawno temu przywykł do zjawiska "galacticos",więc tam nie ma czegoś takiego jak w Barcelonie,czyli: bóg futbolu, potem lata świetlne nic i dopiero najlepsi z wyrobników). Pamiętając mundial w Rosji można być pewnym,że komputer nie uwzględnił np. zdolności lidera do wykrzesania z drużyny czegoś zbliżonego do sumy potencjałów jednostek składających się na nią (przypomnę: Argentyna prócz Messiego to byli m.in. Otamendi,Tagliafico,Rojo,Banega,Di Maria,Lo Celso,Mascherano,Kun Aguero,Dybala i Higuain; a teraz popatrzmy na Portugalię: poza Pepe i Ronaldo jeszcze tylko dogasający już Bruno Alves,Rui Patricio,Joao Moutinho i Quaresma,czyli zawodnicy których wcześniej wymienieni argentyńscy z palcem wygryźliby ze składu,bo każdy z nich to teraz wyższa półka.). Tymczasem w Rosji oba zespoły skończyły na tym samym etapie. I gdzie tu wyższość Messiego?