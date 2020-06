Siedmiu piłkarzy Wisły Płock podpisało aneksy. Jeden zawodnik odchodzi

30 czerwca Dominikowi Furmanowi, Grzegorzowi Ku鈍ikowi, Bart這miejowi Sielewskiemu, Cezaremu Stefa鎍zykowi, Hubertowi Adamczykowi, Jaros豉wowi Fojutowi i Suadowi Sahitiemu wygasa造 umowy z Wis陰 P這ck. Ca豉 si鏚emka podpisa豉 jednak aneksy do kontrakt闚, na mocy kt鏎ych pi趾arze zostan w klubie do 30 lipca. Na takiej samej zasadzie przed逝穎ne zosta造 wypo篡czenia Miko豉ja Kwietniewskiego z Legii Warszawa i Micha豉 Marcjanika z Empoli.

Daehne odchodzi z Wis造 P這ck

Z Wis造 P這ck odchodzi za Thomas Daehne. Niemiec trafi do klubu w listopadzie 2017 roku. Przez blisko trzy lata rozegra 71 mecz闚 w barwach Wis造 P這ck. Teraz jednak bramkarz nie podpisa aneksu do umowy obowi您uj帷ej do 30 czerwca i 1 lipca zostanie wolnym zawodnikiem.

Po 30 kolejkach ekstraklasy Wis豉 P這ck zajmuje 12. miejsce w tabeli. Zesp馧 Rados豉wa Sobolewskiego ma 38 punkt闚 i osiem "oczek" przewagi nad stref spadkow.

