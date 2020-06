Najdroższy piłkarz Napoli wyrzucony z treningu! Gattuso nie wytrzymał

Przed środowym finałem Pucharu Włoch w zespole Napoli jest gorąco. Na jednym z ostatnich treningów przed konfrontacją z Juventusem Gennaro Gattuso wpadł w szał i przedwcześnie odesłał do szatni Hirvinga Lozano.

Gattuso nie wytrzymał i odesłał do szatni Hirvinga Lozano

Na jednych z ostatnich zajęć treningowych Gattuso nie spodobało się zbyt małe zaangażowanie Meksykanina. Krewki szkoleniowiec zareagował błyskawicznie i postanowił wyrzucić swojego piłkarza z treningu. Wszystko wskazuje na to, że Lozano nie będzie do dyspozycji trenera w środowym finale Pucharu Włoch z Juventusem.

To nie pierwszy przypadek, gdy Gattuso podejmuje drastyczną decyzję w postaci wyrzucenia swojego gracza z treningu. W przeszłości podobny los spotkał Allana.

Hirving Lozano przyszedł do Napoli w sierpniu 2019 roku za rekordową kwotę (około 40 mln euro) w historii klubu. Jego transfer okazał się być totalnym niewypałem. Skrzydłowy w Serie A dotychczas spędził na murawie zaledwie 721 minut i strzelił dwa gole w 16 meczach.

Meksykanin w lecie może odejść z Napoli. Zainteresowany jest nim Everton prowadzony przez Carlo Ancelottiego. To właśnie Włoch był wielkim zwolennikiem jego talentu i miał udział w jego przejściu do Napoli w letnim oknie transferowym 2019 roku. Kontrakt Lozano z ekipą spod Wezuwiusza obowiązuje aż do końca czerwcu 2024 roku.

