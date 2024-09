Ujawnili, kto w Bayernie zarabia najwięcej. Nawet Lewandowski tyle nie miał

Latem 2022 roku Robert Lewandowski opuścił Bayern Monachium i za 45 milionów euro trafił do FC Barcelony. Dla niemieckiego klubu polski napastnik przez osiem lat gry zdobył 344 bramki i zanotował 73 asysty w 375 spotkaniach. Wraz z klubem wygrał: osiem mistrzostw, pięć Superpucharów i trzy Puchary Niemiec oraz Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.

Tyle zarabiają piłkarze Bayernu Monachium. Jeden piłkarz przebił zarobki Lewandowskiego

W marcu 2021 roku, czyli niewiele ponad rok przed odejściem Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, niemiecki Sky ujawnił, że polski napastnik zarabiał 22 miliony euro. Była to najwyższa pensja w klubie z Bawarii. Drudzy pod tym względem Manuel Neuer i Leroy Sane zarabiali wtedy 18 milionów euro.

A jak to wygląda teraz? "Sport Bild" ujawnił, że wliczając wszelkie bonusy, najlepiej opłacanym zawodnikiem w Bayernie Monachium jest obecnie Harry Kane. Angielski napastnik zarabia 24 miliony euro, a więc więcej niż Polak za czasów gry w Bayernie. Następni w kolejności są Neuer, Sane i Joshua Kimmich, którzy inkasują 20 milionów euro. Najmniej zarabiają Sven Ulreich i Daniel Peretz - 1,4 mln euro.

Harry Kane trafił do Bayernu Monachium latem ubiegłego roku za 95 milionów euro z Tottenhamu. Chociaż nie wygrał jeszcze z niemieckim klubem żadnego trofeum, to nie można powiedzieć, żeby Bayern przepłacił. W 49 meczach Kane zdobył 49 bramek i zanotował 15 asyst.

Lewandowski, trafiając do FC Barcelony, podpisał z klubem czteroletni kontrakt od końca czerwca 2026 roku. W pierwszym sezonie zarabiał 20 milionów euro brutto, w drugim 26 milionów euro, a obecnie jego pensja wynosi 32 miliony euro.

Żeby Lewandowski został na czwarty rok w Barcelonie, to musi w tym sezonie wystąpić w 55 proc. meczów klubu. W innym przypadku Katalończycy będą mogli rozwiązać z Polakiem umowę. Jeśli jednak tak się nie stanie, to pensja Lewandowskiego spadnie do poziomu 26 milionów euro.

W obecnym tygodniu zarówno Bayern Monachium jak i FC Barcelona rozpoczną grę w nowej edycji Ligi Mistrzów. Bawarczycy we wtorek o godzinie 21:00 zmierzą się z Dinamem Zagrzeb, a Katalończycy w czwartek 19 września o godzinie 21:00 zagrają z AS Monaco.